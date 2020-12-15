Экономика

15:27 15.12.2020

НБУ исключил из госреестра финучреждений три компании по их инициативе

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НБУ исключил из госреестра финучреждений три компании по их инициативе

Национальный банк Украины (НБУ) исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ООО "Кредитная организация "Кредит Комерц", ООО "Финансовая компания "Монополиум финанс", ООО "Финансово-кредитная группа "Чайка" на основании поданных ими заявлений.

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующие решения принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 11 декабря 2020.

По данным НБУ, ООО "Кредит Комерц" имело одну лицензию на предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита. По состоянию на 30 сентября 2020 объем активов этого учреждения составлял 10,7 млн грн, или 0,006% от общего объема активов финансовых компаний.

ФК "Монополиум Финанс" имела три лицензии - на предоставление гарантий и поручительств, предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита, а также услуг по факторингу. Лицензии были аннулированы на заседании комитета 20 ноября. Объем активов компании составлял 403,9 млн грн, или 0,2% от общего объема активов финкомпаний.

ФКГ "Чайка "имела одну лицензию на предоставление займов, в том числе условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 30 июля, объем активов 5,9 млн грн, или 0,003% от общего объема активов финкомпаний.

Теги: #нбу #исключение #финучреждения #реестр
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