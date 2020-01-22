Экономика

13:10 22.01.2020

Минфин Украины привлек BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International для организации выпуска евробондов

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Минфин Украины привлек BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International для организации выпуска евробондов

Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации выпуска евробондов, сообщил Минфин на сайте в среду.

"Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-колла с инвесторами", – указало министерство.

Теги: #еврооблигации #минфин
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