Минфин Украины привлек BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International для организации выпуска евробондов

Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации выпуска евробондов, сообщил Минфин на сайте в среду.

"Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-колла с инвесторами", – указало министерство.