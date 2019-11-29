Экономика

14:36 29.11.2019

В СКМ ожидают экономического спада в 2020 году

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В СКМ ожидают экономического спада в 2020 году

Компании группы СКМ в четвертом квартале 2019 года работают в условиях резкого падения рынков, заявила директор по коммуникациям СКМ Наталия Емченко.

"Следующий год будет очень сложным для украинской экономики и украинского бизнеса. Мы прогнозируем экономический спад, возможно – самый драматичный за время независимости Украины. А значит – спад производства", – написала она в статье в корпоративном блоге.

Емченко уточнила, что уже четвертый квартал 2019 года будет для СКМ и экономики Украины сложным, так как ключевые для группы глобальные рынки (металлургический и энергетический) падают существенно и стремительно, и это уже влияет на работу предприятий СКМ и подрядчиков.

"В таких условиях мы сделаем все возможное, чтобы наши предприятия оставались устойчивыми, а наш вклад в развитие страны – существенным. Но обеспечить уровень 2019 года не факт, что удастся", – отметила директор по коммуникациям.

Она уточнила, что за девять месяцев этого года бизнесы СКМ выплатили 45 млрд грн налогов в государственный бюджет, что соответствует показателям прошлого года, но увеличили капитальные инвестиции к аналогичному периоду 2018 года на 30% – до 31 млрд грн, а также нарастили расходы на социальные программы в регионах до 7,75 млрд грн.

Емченко подчеркнула, что на фоне глобального экономического спада для группы важно, чтобы установился Fair Play для бизнеса в Украине, "чтобы правила были прозрачными и едиными для всех".

"Также в условиях кризиса как никогда важно, чтобы национальный инвестор в Украине знал, что государство – это его партнер: в развитии внутренних рынков (без них в кризис никак), в защите прав инвесторов, в привлечении внешних финансовых ресурсов под максимально низкие ставки", – добавила директор по коммуникациям СКМ.

Группа СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), транспортный холдинг "Портинвест" и др.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Теги: #емченко #скм
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