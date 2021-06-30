СКМ продолжит инвестиции в медиа – глава компании

СКМ, принадлежащая Ринату Ахметову крупнейшая частная финансово-промышленная группа Украины, рассматривает свои активы в медиа как бизнес и продолжит инвестировать в них, сообщил глава СКМ Олег Попов.

"Сейчас модель доходов на этом рынке меняется, и мы будем продолжать инвестировать в медиа и смотреть, как работают новые источники дохода, как растут новые сегменты", – сказал он в интервью "Экономической правде".

По его словам, в планах СКМ отсутствие расширение числа телевизионных каналов, так как "надо справиться" с существующими.

Попов отметил, что доходность этого бизнеса оказалась не такая высокая, как хотела группа.

"Мы верили в то, что рынок телевизионной рекламы будет в Украине расти по тем же законам, что и в мире: ожидали, что этот рынок будет $500 млн в год, а он стал в районе $200 млн", – пояснил глава СКМ.

В то же время он обратил внимание на онлайн и все, что связанно с цифровой платформой в телевидении, которые растут очень быстрыми темпами.

Попов подчеркнул, что СКМ не вмешивается в редакционную политику.

"Медиа Группа Украина" (МГУ), которая объединяет активы СКМ в медиа, в отчете за 2020 год сообщила о полученной в минувшем году возвратной финансовой помощи от СКМ на 7,67 млрд грн. Большая ее часть была направлена на увеличение на 6,89 млрд грн уставного капитала главного медиа-актива – ООО "ТРК Украина" (национальный эфирный телеканал "Украина").

Помимо того, в начале апреля этого года СКМ выделила МГУ еще 8,37 млрд грн возвратной финансовой помощи.

Согласно отчету, выручка МГУ в 2020 году возросла на 52,7% – до 344,92 млн грн, а чистый убыток составил 2 млрд 786,76 млрд грн против 10,63 млн грн годом ранее.

ТРК "Украина" в минувшем году сократила выручку на 27,3% – до 1 млрд 208,97 млн грн, а ее чистый убыток составил 1 млрд 214,33 млн грн по сравнению с чистой прибылью 679,29 млн грн годом ранее.

Как сообщалось, помимо ТРК "Украина" МГУ объединяет общенациональный информационный телеканал "Украина 24", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематические каналы "Индиго TV", "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; новостную группу "Украина", мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.