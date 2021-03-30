UMG Investments заявила о готовности инвестировать в новые проекты более $40 млн ежегодно

Инвестиционная компания UMG Investments из группы SCM Рината Ахметова подтверждает стратегические планы дальнейшего инвестирования в Украину, оценивая свой объем инвестиций свыше $40 млн ежегодно.

"У нас достаточная ликвидность, и мы готовы ежегодно инвестировать в новые проекты более $40 млн", – приводятся в пресс-релизе инвесткомпании во вторник слова ее СЕО Андрея Горохова.

UMG Investments указывает, что имеет портфельные компании в трех направлениях: добыча полезных ископаемых – группа компаний VESCO и Новотроицкое рудоуправление, управление побочными продуктами и отходами производства – Recycling Solutions, промышленные товары и услуги – Intech.

Горохов отметил, что в 2020 году в каждом из портфелей был зафиксирован значительный прогресс. В частности, глинодобывающие активы были расширены за счет приобретения акций Часовоярского огнеупорного комбината. В портфеле переработки было запущено новое предприятие – "Украинские минеральные удобрения" – и достигнуто соглашение о старте нового строительства. К логистическому направлению портфеля промышленных товаров и услуг добавилась портовая логистика: под управление компании INTECH перешла компания "Портинвест", которая работает в этой сфере с 2010 года, говорится в релизе.

"В горизонте 2021 года у нас есть планы по расширению указанных направлений и новых инвестиционных возможностей", – подчеркивается в документе.

UMG Investments уточнила, что группа предприятий VESCO, состоящая из АО "Веско", Дружковского рудоуправления, ЧАО "Огнеупорнеруд" и Часовоярского огнеупорного комбината, в 2020 году реализовала 2,4 млн тонн глины, около 84% которой было реализовано на экспортных рынках в 18 странах мира (26% – производителям керамической плитки из Испании). Компания получила 3,6 млрд грн.

Новотроицкое рудоуправление, один из крупнейших производителей известняков в Украине, в 2020 году отгрузило 4,1 млн тонн продукции и получило 1,044 млрд грн дохода.

Recycling Solutions, являющаяся комплексным оператором по управлению вторичными ресурсами для угольной, коксохимической, металлургической и теплоэнергетической отраслей Украины, за 2020 год реализовала более 2,3 млн тонн и 1,45 млн куб. м техногенных отходов и побочных продуктов отечественных промышленных предприятий в 24 страны мира. Компания получила 1,1 млрд грн дохода и инвестировала в создание новых перерабатывающих предприятий 53 млн грн. В числе достижений прошлого года, согласно релизу, - открытие нового завода по переработке побочного продукта коксохимической отрасли в Кривом Роге.

Компания Intech, включая активы под ее управлением, в 2020 году получила доход в размере 2,61 млрд грн, инвестировав в обновление и расширение производственных мощностей 77,4 млн грн. Согласно релизу, объем поставок продукции для металлургии вырос на 79% – до 78,1 тыс. тонн, а логистическое направление перевезло на 22% больше грузов – свыше 3,3 млн тонн грузов.

В пресс-релизе уточняется, что расходы инвестиционной компании и портфельных активов на борьбу с пандемией составили в 2020 году около 9 млн грн.

UMG Investments – инвесткомпания, специализирующаяся на развитии портфельных бизнесов с высоким потенциалом роста. Была основана SCM в 2006 году как холдинг United Minerals Group для управления активами в сырьевых отраслях. С момента создания UMG Investments расширила спектр деятельности и изменила бизнес-модель с управляющей компании на инвестиционную. Представители UMG Investments входят в наблюдательные советы портфельных компаний, что позволяет влиять на стратегию и операционные решения через механизмы корпоративного управления.