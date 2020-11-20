Инвестиции

17:07 20.11.2020

UMG Investments с апреля-2020 осуществила 4 сделки M&A – директор по инвестициям

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Инвестиционная компания UMG Investments, принадлежащая группе СКМ, с апреля текущего года осуществила четыре сделки слияния и поглощения, сообщила директор по инвестициям Надежда Казначеева на CFO Форуме, прошедшем в Киеве на этой неделе.

"Мы верим в эту страну, в тот бизнес, где работаем, и продолжаем инвестировать. С апреля мы сделали четыре сделки M&A и открыли два новых предприятия, построенных с нуля", – сказала она.

Казначеева уточнила, что первое такое предприятие – завод "Украинские минеральные удобрения" в Кривом Роге, второе, меньшего масштаба – утилизация шахтного метана.

По ее словам, два проекта осуществлены в майнинговом сегменте, в который компания инвестирует как стратегический инвестор, однако эти сделки не публичные и не разглашаются.

Еще одной инвестицией стала покупка миноритарного пакета акций компании Feednova, реализующей проект строительства завода по изготовлению высокопротеиновых кормовых добавок и животных жиров в Буске (Львовской обл.), сообщила директор по инвестициям.

"Важность внутреннего инвестора иногда недооценивается. Если внутренние не будут инвестировать, то ожидать прихода интернациональных инвесторов сложно", – подчеркнула Казначеева.

Он добавила, что в условиях эпидемии коронавируса, когда даже физические перемещения ограничены, привлечение иностранных инвесторов еще более затруднено. "Сейчас время наших, локальных инвесторов, деньги в Украине есть", – считает директор по инвестициям.

Говоря о бизнесе UMG Investments и ее подходах к инвестированию, Казначеева указала, что компания работает как фонд частных инвестиций (private equity), от проектов ожидает высокую доходность – IRR 25% и выше.

"Какие критерии, куда инвестируем, – отрасли, которые растут и которые, самое важное, будут расти. В отличие от Horizon Capital не инвестируем в FMCG – у нас другой взгляд на проекты: больше заточены на B2B и на экспорт или импортозамещение", – отметила Казначеева.

По ее словам, майнинговый бизнес белой глины из активов UMG Investments (VESCO – ИФ) является вторым по величине подобным бизнесом в мире. "Будем работать дальше, и я верю, что мы будем №1 в мире", – заявила директор по инвестициям.

Она отметила, что среди портфельных компаний есть также самый крупный оператор по переработке отходов и побочных продуктов.

UMG Investments была основана СКМ Рината Ахметова в 2006 году как холдинг United Minerals Group для управления активами в сырьевых отраслях. С момента создания UMG Investments расширила спектр деятельности и в 2016 году сменила бизнес-модель: с управляющей компании на инвестиционную.

UMG Investments, согласно информации на ее сайте, имеет портфельные компании в трех отраслях: добыча полезных ископаемых, управление побочными продуктами и отходами производства, промышленные товары и услуги. Рыночная стоимость активов под управлением UMG Investments превышает $500 млн.

Теги: #umg_investments #umg #скм #инвесткомпания
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