UMG Investments запустило производство на "Украинских минудобрениях" в Кривом Роге за $11 млн

Компания Recycling Solutions из портфеля инвесткомпании UMG Investments группы СКМ сообщила об открытии комплекса "Украинские минеральные удобрения", основной продукт которого — азотно-серные и комплексные удобрения, созданные на основе сульфата аммония, в г.Кривой Рог, в который было инвестировано свыше $11 млн.

"Планировали и строили комплекс с нуля. Общий объем инвестиций составил более $11 млн. Компания создала 72 рабочих места", – приводится в релизе во вторник комментарий гендиректор UMG Investments Андрея Горохова.

Согласно документу, производственные мощности нового производителя, работающего на основе технологии компактирования, позволяют обеспечить для украинских аграриев до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Комплекс оснащен новым оборудованием японско-немецкого холдинга Hosokawa Alpine.

Глава UMG Investments напомнил, что в этом году это уже второй проект портфеля переработки: в марте было объявлено о заключении соглашения с компанией "Эффективные инвестиции" Игоря Лиски о приобретении миноритарного пакета акций нового предприятия по производству высокопротеиновых кормовых добавок для сельскохозяйственных и домашних животных Feednova. Сейчас предприятие уже начало процесс размещения на строительной площадке оборудования первой очереди, и проект планируется к завершению до конца 2020 года.

"Мы планируем дальнейшие инвестиции в направлении переработки и сейчас ищем партнеров и рассматриваем соответствующие проекты по переработке пластика", – отметил Горохов.

Recycling Solutions — украинская компания по стратегическому управлению побочными продуктами и отходами для угольной, металлургической, теплоэнергетической и аграрной отраслей Украины. Направления деятельности: переработка и продажа золошлаковых материалов, металлургических шлаков, редких и технических газов, сульфата аммония, побочных продуктов животноводства; производство тепловой и электрической энергии из шахтного метана.

Как пояснил генеральный директор Recycling Solutions Дмитрий Ануфриев, в течение многих лет кристаллический сульфат аммония — ценный побочный продукт металлургической отрасли, который можно превратить в удобрения, — экспортировался для переработки в такие страны, как Турция, Болгария или Сербия, а затем его после переработки импортировали назад в Украину.

"Recycling Solutions создала локальное производство в Кривом Роге для переработки кристаллического сульфата аммония в готовый к употреблению гранулированный продукт", – отметил Ануфриев.

За первое полугодие 2020 года Recycling Solutions продала более 825 тыс. тонн и 455 тыс. куб. м отходов и побочных продуктов отечественных предприятий. Компания получила 343,1 млн грн валового дохода и инвестировала в создание новых перерабатывающих предприятий 12,2 млн грн, сообщается в релизе.

Согласно ему, всего с момента своего основания Recycling Solutions привлекла более $15 млн инвестиций в развитие бизнеса и внедрение технологий переработки. В компании работает более 220 человек.

UMG Investments — инвестиционная компания, которая специализируется на развитии портфельных бизнесов с высоким потенциалом роста. UMG Investments была основана СКМ Рината Ахметова в 2006 году как холдинг United Minerals Group для управления активами в сырьевых отраслях. С момента создания UMG Investments расширила спектр деятельности и в 2016 году сменила бизнес-модель: с управляющей компании на инвестиционную. Представители UMG Investments входят в наблюдательные советы портфельных компаний, что позволяет влиять на стратегию и операционные решения через механизмы корпоративного управления.

UMG Investments имеет портфельные компании в трех отраслях: добыча полезных ископаемых, управление побочными продуктами и отходами производства, промышленные товары и услуги. Рыночная стоимость активов под управлением UMG Investments превышает $500 млн.

Предприятие "Украинские минеральные удобрения" было основано в 2017 году.