Экономика

11:50 09.07.2020

СБУ задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни млн грн поставщиками минудобрений из РФ

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СБУ задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни млн грн поставщиками минудобрений из РФ

Служба безопасности Украины вскрыла механизм неуплаты антидемпинговых пошлин в течение 2014-2018 гг. на сотни миллионов гривень поставщиками минудобрений из России, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что поставщики из РФ через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 гг. ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил. Они в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществляли по наименьшей ставке пошлины, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин на сотни миллионов грн", - сказано в сообщении.

Установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мае 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в санкционный список, организаторы сделки наладили незаконную поставку продукции из РФ.

"По решению суда правоохранители провели шесть обысков в офисах коммерсантов и 23 осмотра складских помещений на территории Харьковской, Хмельницкой, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве", - добавили в ведомстве.

В ходе следственных действий изъято около тысячи тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичная бухгалтерская документация, налоговая отчетность, таможенные декларации и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

В рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного преступления по ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Теги: #пошлины #рф #сбу #минудобрения
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