ОККО и SOCAR заявляют о нарушениях в конкурсе ОПЗ на нового давальца, завод настаивает на отсутствии у них опыта реализации минудобрений

ЧП "ОККО Контракт" и ООО "Сокар Энерджи Украина" считают безосновательными свое отстранение от участия в конкурсе по отбору партнера ПАО "Одесский припортовый завод" для давальческой переработки природного газа в минеральные удобрения.

"Отказ мы получили без каких-либо объяснений. Устно удалось узнать, что отказано нам по причине якобы "отсутствия опыта работы в направлении минеральных удобрений". С чем мы категорически не согласны. Направления работы OKKO Group давно вышли за пределы только сети заправок", - говорится в заявлении OKKO.

"Мы считаем, что руководство ОПЗ не заинтересовано в прозрачном и открытом конкурсе. Правление завода допускает дискриминационные условия при отборе участников, нарушает принципы здоровой конкуренции и действует в интересах отдельных субъектов рынка, тем самым нанося урон бюджету и репутации страны", - отмечают в ООО "Торговый дом"Сокар Украина".

В этой связи в компаниях намерены обжаловать в судах решения завода о недопуске их к конкурсу.

В свою очередь в ОПЗ заявили, что предложенные "ТД "Сокар Украина" механизмы реализации удобрений через аффилированные структуры не соответствуют порядку проведения конкурса, а предъявленные "ОККО Контракт" договора о предоставлении агентских услуг лишь подтверждают намерение сотрудничать в направлении содействия другим компаниям в поиске клиентов для заключения договоров купли-продажи минеральных удобрений.

"Однако содействие в продаже другим компаниям нельзя считать самостоятельным опытом сбыта минеральных удобрений", - говорится в заявлении ОПЗ.

В OKKO с таким подходом категорически не согласны. "Только за два года мы поставили рынку 160 тыс. тонн удобрений. Также в рамках развития инфраструктуры для хранения удобрений за два года – 2017 и 2018 – компания открыла три склада на базе бывших нефтебаз. Склады позволяют одновременно хранить порядка 13 тыс. тонн удобрений, оперируют собственным транспортным парком. Общая стоимость обработанных компанией запросов агрорынка, большая часть которых касается именно поставок минеральных удобрений, природного газа и топлива, за несколько лет работы достигла 10,1 млрд грн", - отмечается в пресс-релизе.

По словам и.о. главы правления ОПЗ Николая Синицы, обязательным условием для участников конкурса является наличие опыта по продаже минеральных удобрений за последние два года и возможность обеспечения завода газом.

"Эти требования существуют для того, чтобы сотрудничество с заводом не стало первым опытом для компаний, которые ранее не работали в сфере продаж минеральных удобрений. Отмечу, что складские помещения предприятия позволяют хранить лишь 80% от месячной нормы производства карбамида. В условиях, когда давалец не может обеспечить вывоз готовой продукции, существует риск остановки завода. В свое время, работая по давальческой схеме, ОПЗ уже останавливался из-за переполненности складов и невозможность давальца организовать своевременную отгрузку химической продукции", - приводятся его слова в сообщении завода.

"Еще раз подчеркиваю, что мы не имеем права допустить остановки завода и принять на себя любые риски, которые поставят под сомнение бесперебойную работу завода. Именно поэтому определенные субъекты хозяйствования, которые не имеют опыта реализации минудобрений, не были допущены ко второму этапу конкурса", - добавил Синица.

Как сообщалось, ОПЗ объявил новый конкурс на давальца в июне. Организатором электронного аукциона выступит товарная биржа "Полонекс". Отбор и заключение нового договора планируется провести до середины августа этого года.

Заявки подали шесть компаний: IBE Trade Corp (США), Maddox SA (Швейцария), ЧП "ОККО Контракт", ООО "Агро Газ Трейдинг", ООО "Сокар Энерджи Украина" и ООО "Юг Газ" (все – Украина). Второй этап процедуры отбора состоялся 23 июля.

В соответствии с конкурсной документацией, стоимость переработки ОПЗ давальческого сырья в аммиак, а также услуг по его отгрузке установлена на уровне $39 за тонну аммиака (без НДС). Тариф на переработку сырья в карбамид составляет $54 за тонну (без НДС), однако участники конкурса будут предлагать ОПЗ дополнительное вознаграждение.

Объем предоставления услуг определен в 50-60 млн куб. м в месяц при условии работы одного агрегата аммиака и двух агрегатов карбамида, производство товарного аммиака – до 8 тыс. тонн в месяц, карбамида – до 74,4 тыс. тонн в месяц.

Участник конкурса должен внести гарантийный взнос $1 млн, а также обеспечить поставку природного газа для осуществления пусковых операций агрегата аммиака после планового остановочного ремонта в объеме до 3 млн куб м и оплатить другие расходы на пуск предприятия в размере $0,6 млн с учетом НДС.

ОПЗ в 2019 году увеличил выпуск карбамида из давальческого сырья на 82,1% – до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза – до 29,9 тыс. тонн. На экспорт было перегружено 2 млн 548,5 тыс. тонн аммиака, из них – 18,6 тыс. тонн собственного производства; 352,3 тыс. тонн карбамида, из них – 288,5 тыс. тонн собственного производства.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.