Экономика

11:51 27.05.2020

Аграрии 28 мая в правительственном квартале проведут акцию протеста против введения квот на импорт минудобрений

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Аграрии 28 мая в правительственном квартале проведут акцию протеста против введения квот на импорт минудобрений

Агропроизводители завтра, 28 мая, в правительственном квартале соберутся на акцию протеста против введения в Украине квот на импорт минеральных азотных удобрений, сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Организаторами акции протеста выступают ОС "Всеукраинская аграрная рада", ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", ОО "Аграрный союз Украины", ОС "Всеукраинский конгресс фермеров", объединение "Агро-продовольственный совет".

Начало акции в 11:00 возле Дома правительства. Ее участники также пройдут в Офис президента Украины, чтобы передать Владимиру Зеленскому совместное обращение от аграрных ассоциаций.

"Сельхозпроизводители требуют от Кабмина и президента не допустить принятия Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства данного решения, которое приведет к монополизации рынка минеральных удобрений в Украине и скачка цен на них", - сообщили в УКАБ.

В ассоциации отметили, что мотивация профильного министерства особенно непонятна, учитывая, что в 2019 году Антимонопольный комитет Украины признал группу компаний "Остхем" монополистом на рынке минудобрений, которая злоупотребляла монопольным положением, что приводит к получению ею сверхприбылей и завышение цен на удобрения.

"Именно импорт удобрений из стран-торговых партнеров Украины - стран ЕС, Персидского залива, Северной Африки, а также из Турции, Казахстана, Беларуси, Грузии, Китая, США - сдерживает дальнейший рост цен. При этом цены на минеральные удобрения на внутреннем украинском рынке превышают мировые в среднем на 20-30%", - указывают в УКАБ.

В ней прогнозируют, что после установления квот на импорт удобрений аграрии будут вынуждены покупать удобрения у заводов бизнесмена Дмитрия Фирташа по любой установленной им цене.

"Это приведет к дальнейшему удорожанию минеральных удобрений и больших убытков аграриев. Поскольку часть удобрений в себестоимости продукции растениеводства - около 30%, это грозит и удорожанием основных продуктов питания, а также потерей экспортных рынков из-за невозможности конкурировать на них, в том числе с российскими производителями", - подчеркнули в УКАБ. 

Теги: #минудобрения #акция_протеста #аграрии
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