УКАБ и объединение производителей, импортеров и трейдеров агрохимии выступает против идеи квотирования импорта минудобрений в Украину

Ассоциация "Союз производителей, импортеров и трейдеров агрохимии и агротехнологий" обеспокоена возможностью введения квотирования импорта минеральных удобрений в Украину и считает, что это нарушает принципы формирования конкурентного рынка и будет иметь ряд негативных последствий.

Согласно обнародованному заявлению ассоциации, на практике квотирование физических объемов ввоза минудобрений независимо от страны происхождения означает, что украинские производители минеральных удобрений получат гарантированный рынок сбыта своей продукции в стране путем искусственного ограничения присутствия других игроков на этом рынке.

"Таким образом, исчезнут экономические стимулы к улучшению условий поставки минеральных удобрений украинским потребителям", - отметили в объединении.

Кроме того, в ассоциации указали, что сейчас реальную конкуренцию в поставках удобрений украинским потребителям могут составить только внешние производители минудобрений, так как конкуренция между национальным производителями, по ряду товарных позиций, отсутствует.

Как уточнили в объединении, оно еще не получало официального документа о предлагаемых параметрах квотирования импорта удобрений в подтверждение решения Минэкономики.

Среди возможных последствий введения квотирования импорта минеральных удобрений в ассоциации называют: монополизацию и ухудшение условий работы на рынке минудобрений, ухудшение качества обслуживания потребностей аграрных предприятий Украины со стороны поставщиков удобрений, нерыночное регулирование уровня цен минеральных удобрений, возможность возникновения локального дефицита удобрений и рост уровня коррупции.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) также просит президента Украины не допустить введения квот и ограничение импорта минеральных удобрений, а также монополизации рынка.

"Как известно, в Минэкономики предлагают в предстоящие 3 года квотами существенно ограничить импорт азотных, азотно-фосфорных и комплексных удобрений в Украине по основным группам. Так, в частности, предлагается установить квоту на азотно-фосфорные удобрения на уровне 45 тыс. тонн, что более чем в 10 раз уменьшит импортные поставки этой группы удобрений от нынешнего уровня. При этом мощности отечественных заводов-производителей даже близко не смогут обеспечить необходимый объем потребности сельхозпроизводителей в этих удобрениях", - говорится в релизе ассоциации.

В УКАБ отметили, что азотно-фосфорные удобрения важны в первую очередь для сельскохозяйственных производителей юга и востока Украины, которые в этом году получили потери более 400 тыс. га посевов вследствие неблагоприятных погодных условий. По мнению участников ассоциации, дефицит и подорожание удобрений еще больше осложнит их положение.

"Предполагается также, что квотирование будет разбито по географическому признаку, что сразу вносит риск региональной конъюнктуры. Это в свою очередь может привести к дефициту предложения и отсутствия поставки даже в рамках выделенных квот, которые не смогут компенсировать внутренние производители удобрений. В результате создастся искусственный дефицит и завышенные цены на основной ресурс для сельхозтоваропроизводителей", - подчеркнули в УКАБ.

Беспокойство аграриев также вызывает тот факт, что до сих пор не было проведено публичное обсуждение с представителями аграрной отрасли предлагаемых решений, а также не обнародованы официальные обоснования необходимости введения квотирования.

"Много вопросов возникает и в отношении механизма установления и распределения квот, ведь такое ручное управление может перераспределить структуру рынка, создает пространство для коррупционных действий и недобросовестной конкуренции, что явно не соответствует национальным интересам", - считают в УКАБ.

Как сообщалось со ссылкой на торгового представителя – заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качку, Министерство экономики Украины рассматривает возможность введения квот на импорт минеральных удобрений в страну.