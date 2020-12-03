Инвестиции

12:42 03.12.2020

Инвесткомпания Millstone&Co может приобрести 50% производителя светодиодных систем освещения ITW SYSTEMS

2 мин читать
Инвесткомпания Millstone&Co может приобрести 50% производителя светодиодных систем освещения ITW SYSTEMS

Компания Korsando Limited (Кипр), подконтрольная инвестиционной компании Millstone&Co, может приобрести 50% производителя светодиодных систем освещения ООО "ИНТЕЛТЕК Украина" (Киев), 100% в котором владеет американская ITW SYSTEMS.

Согласно проекту повестки дня заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 3 декабря, ведомство может предоставить Korsando Limited разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО "ИНТЕЛТЕК Украина", что обеспечивает 50% голосов в высшем органе управления компании.

В Millstone&Co агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили намерение покупки 50% в ITW SYSTEMS.

"Для Millstone&Co компания ITW SYSTEMS интересна как один из мировых лидеров в сфере светодиодного освещения. Поэтому мы рады, что нас выбрали финансовым партнером, поскольку мы видим перспективу не только рынка Украины, но европейского и мирового рынков", - отметили в инвесткомпании.

В то же время в ней воздержались от дополнительных комментариев до появления совместного пресс-релиза покупателя и продавца.

Millstone&Co - частная инвестиционная компания, предоставляет клиентам инвестиционные услуги. Имеет офисы в Варшаве, Кракове и Киеве.

ITW SYSTEMS специализируется на разработке и внедрении комплексных проектных решений в сфере энергоэффективного светодиодного освещения для промышленного, коммерческого и муниципального секторов. Главный офис расположен в США, представительства – в Германии, Польше, Словакии, Эстонии, Бахрейне и Саудовской Аравии. Разработка и производство светодиодного оборудования расположены в Украине.

ITW SYSTEMS сотрудничает как с мультинациональными, так и c местными компаниями.

В числе реализованных проектов в Украине – модернизация систем освещения завода Coca-Cola Hellenic Ukraine (Киевская обл.), разработка и установка светильников на заводе компании "Данон" в Кременчуге (Полтавская обл.), проекты освещения аэропорта "Борисполь" (Киев), производителя фруктово-ягодных наполнителей "Аграна Фрут Украина" (Винница), Борщаговского химфармзавода (Киев), зала Киевской госгорадминистрации, а также городских улиц, парков, мостов.

ООО "ИНТЕЛТЕК Украина" зарегистрировано в Киеве в 2010 году. В 2019 году компания увеличила выручку на 80% по сравнению с 2018 годом – до 158,91 млн грн, чистая прибыль выросла на 28% - до 29,1 млн грн.

Конечным бенефициаром "ИНТЕЛТЕК Украина" в госреестре указан гражданин США Александр Лопатин.

Теги: #покупка #светодиоды #инвесткомпания
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 20.11.2020
Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 – премьер

Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 – премьер

17:07 20.11.2020
UMG Investments с апреля-2020 осуществила 4 сделки M&A – директор по инвестициям

UMG Investments с апреля-2020 осуществила 4 сделки M&A – директор по инвестициям

10:32 10.11.2020
Adobe покупает платформу для маркетологов Workfront за $1,5 млрд

Adobe покупает платформу для маркетологов Workfront за $1,5 млрд

09:19 12.10.2020
Близкие владельца "Vodafone Украина" Гасанова покупают "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина"

Близкие владельца "Vodafone Украина" Гасанова покупают "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина"

19:51 01.10.2020
Медицинская сеть "Оксфорд Медикал" приобретает клинику репродукции ilaya

Медицинская сеть "Оксфорд Медикал" приобретает клинику репродукции ilaya

17:27 13.08.2020
Шведская Embracer Group AB приобрела украинскую компанию по разработке компьютерных игр 4A Games

Шведская Embracer Group AB приобрела украинскую компанию по разработке компьютерных игр 4A Games

19:42 06.08.2020
Uber покупает британского разработчика ПО для таксистов Autocab

Uber покупает британского разработчика ПО для таксистов Autocab

19:56 21.04.2020
Почетный консул Украины в Израиле приобрел 6 аппаратов ИВЛ для украинских медучреждений

Почетный консул Украины в Израиле приобрел 6 аппаратов ИВЛ для украинских медучреждений

20:16 09.04.2020
Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

15:49 01.04.2020
Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

ЕС предоставит Украине EUR25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Dragon Capital может приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua

ПОСЛЕДНЕЕ

Ferrexpo намерено направить в 2020-2030гг $2 млрд на удвоение выпуска окатышей

"Метинвест" за 9 мес. планово снизил капинвестиции на 40%

Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об "инвестнянях"

Министр промышленности и технологий Турции отметил инвестиционный и ресурсный потенциал Украины - Кабмин

Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

ЕБРР выделит Dragon Capital $12,5 млн на финансирование коммерческой недвижимости

Венедиктова: защита инвестиций - важнейшее направление для нас

Кабмин внес ЗТМК в список для приватизации, в новом уставе предприятия Group DF Фирташа не имеет приоритета на выкуп

Максимальная стоимость ГПЗКУ при приватизации может составить $150-200 млн - глава агрокомитета

Поступления от малой приватизации до конца 2020г составят 2 млрд грн - замминистра экономики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА