Инвесткомпания Millstone&Co может приобрести 50% производителя светодиодных систем освещения ITW SYSTEMS

Компания Korsando Limited (Кипр), подконтрольная инвестиционной компании Millstone&Co, может приобрести 50% производителя светодиодных систем освещения ООО "ИНТЕЛТЕК Украина" (Киев), 100% в котором владеет американская ITW SYSTEMS.

Согласно проекту повестки дня заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 3 декабря, ведомство может предоставить Korsando Limited разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО "ИНТЕЛТЕК Украина", что обеспечивает 50% голосов в высшем органе управления компании.

В Millstone&Co агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили намерение покупки 50% в ITW SYSTEMS.

"Для Millstone&Co компания ITW SYSTEMS интересна как один из мировых лидеров в сфере светодиодного освещения. Поэтому мы рады, что нас выбрали финансовым партнером, поскольку мы видим перспективу не только рынка Украины, но европейского и мирового рынков", - отметили в инвесткомпании.

В то же время в ней воздержались от дополнительных комментариев до появления совместного пресс-релиза покупателя и продавца.

Millstone&Co - частная инвестиционная компания, предоставляет клиентам инвестиционные услуги. Имеет офисы в Варшаве, Кракове и Киеве.

ITW SYSTEMS специализируется на разработке и внедрении комплексных проектных решений в сфере энергоэффективного светодиодного освещения для промышленного, коммерческого и муниципального секторов. Главный офис расположен в США, представительства – в Германии, Польше, Словакии, Эстонии, Бахрейне и Саудовской Аравии. Разработка и производство светодиодного оборудования расположены в Украине.

ITW SYSTEMS сотрудничает как с мультинациональными, так и c местными компаниями.

В числе реализованных проектов в Украине – модернизация систем освещения завода Coca-Cola Hellenic Ukraine (Киевская обл.), разработка и установка светильников на заводе компании "Данон" в Кременчуге (Полтавская обл.), проекты освещения аэропорта "Борисполь" (Киев), производителя фруктово-ягодных наполнителей "Аграна Фрут Украина" (Винница), Борщаговского химфармзавода (Киев), зала Киевской госгорадминистрации, а также городских улиц, парков, мостов.

ООО "ИНТЕЛТЕК Украина" зарегистрировано в Киеве в 2010 году. В 2019 году компания увеличила выручку на 80% по сравнению с 2018 годом – до 158,91 млн грн, чистая прибыль выросла на 28% - до 29,1 млн грн.

Конечным бенефициаром "ИНТЕЛТЕК Украина" в госреестре указан гражданин США Александр Лопатин.