Экономика

14:13 25.09.2020

SCM продала сеть АЗК "Параллель"

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SCM продала сеть АЗК "Параллель"

 Финансово-промышленный холдинг SCM Рината Ахметова продал принадлежащую ей сеть автозаправочных станций "Параллель", сообщило отраслевое интернет-издание Encorr со ссылкой на источники.

По данным издания, покупателем выступил не действующий игрок розничного рынка, а либо оптовый трейдер, либо владелец небольшой сети, желающий развивать данное направление.

В то же время в пресс-службе SCM агентству "Интерфакс-Украина" не стали комментировать достоверность сообщения о продаже своих АЗС.

"Слухи и предположения о каких-либо сделках мы не комментируем", - сказал пресс-секретарь SCM Евгений Бузыкин.

"Параллель" реализует свое топливо на 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской, Запорожской областях и подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

"Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta Ltd., дочерняя компания группы "СКМ" Рината Ахметова.

Теги: #scm #ахметов #азс #скм #параллель
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