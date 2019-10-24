Экономика

17:18 24.10.2019

После одной успешной кибератаки 60% компаний МСБ закрываются

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После одной успешной кибератаки 60% компаний МСБ закрываются

После одной успешной кибератаки 60% компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) закрываются, сообщил в среду в ходе круглого стола "Насколько эффективна полиция, судебная система, законодательство, бизнес в противодействии кибермошенничеству" эксперт по кибербезопасности Дональд Аллен.

Как сообщается в пресс-релизе Киевской торгово-промышленной палаты, которая совместно с киберполицией выступила инициатором мероприятия, за последние пять лет в Украине количество информационных преступлений возросло минимум в 2,5 раза, а в Даркнете становится все больше предложений для хакеров.

Киберпреступники охотятся на персональные данные, банковские счета, пароли и другую информацию, которая существует в электронном виде. Потерпевшими могут стать как физические лица и бизнес, так и государственный сектор.

По словам заместителя руководителя департамента киберполиции при Национальной полиции Украины Станислава Самойлова, благодаря привлечению к работе специалистов по информационным технологиям и программированию полиция смогла изменить подходы в выявлении, расследовании и документировании киберпреступлений.

"В рамках конкурсного отбора из числа 3700 конкурсантов в подразделение киберполиции было набрано 25 спецагентов. Сейчас у нас происходит реорганизация отдела, и мы надеемся на увеличение штата", - подчеркнул он, призвав бизнес к активной коммуникации с киберполицией и не избегать обращений в случаях кибермошенничества даже при использовании нелицензионного программного обеспечения.

По мнению вице-президента Киевской торгово-промышленной палаты Владимира Коляденко, одним из ключевых вопросов национальной кибербезопасности является борьба с киберпреступностью и профилактические меры.

Он также сообщил, что в рамках месячника кибербезопасности в 50 киевских школах уже проведены уроки с кибергигиены. Антикризисный центр кибернетической защиты бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины выступил с предложением к Министерству образования и науки, чтобы каждый учебный год начинался с уроков кибергигиены.

По его словам, на сегодняшний день Киевская торгово-промышленная палата совместно с киберполицией уже работает над созданием платформы, которая позволит консультировать бизнес с использованием государственных специализированных центров по мониторингу и реагированию на кибератаки.

Теги: #кибератаки #мсб
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