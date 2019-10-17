Экономика

19:54 17.10.2019

Министр финансов Украины довольна ходом переговоров с МВФ о новой программе

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Министр финансов Украины довольна ходом переговоров с МВФ о новой программе

Украинская делегация в ходе визита на ежегодное собрание Международного валютного фонда (МВФ) продолжила обсуждение новой программы помощи с Фондом и продвигается в этих активных переговорах достаточно хорошо, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы… Прошлогодние переговоры заняли много времени - не один визит в США на ежегодные собрания. Сейчас движемся достаточно быстро", - сказала она в интервью "Голосу Америки" в четверг в Вашингтоне.

Глава Минфина отметила, что ряд условий программы уже выполнены, в частности, приняты законы о сплите Нацфинуслуг, об экономическом операторе, о совместном режиме транзита.

Маркарова подтвердила, что в ходе переговоров обсуждается стабильность и нормальная работа банковского сектора. "ПриватБанк очень сложный вопрос – ничего не поменялось: есть юридическая стратегия, которой мы следуем, есть 155 млрд грн, которые государство инвестировало в этот банк, поэтому вопросы банковской системы затрагиваются. И вопрос получения средств назад, не только ПриватБанка (конечно, он наибольший), но и других банков, и проблемных кредитов, в том числе государственных банков", - сказала министр.

Она также сообщила, что провела конструктивную встречу с представителями Казначейства США и не увидела каких-либо изменений к худшему в отношениях сторон.

Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Представители украинской стороны до начала работы миссии допускали, что уже по ее итогам может быть достигнута рекомендация об открытии новой программы. Однако, по данным источников агентства "Интерфакс-Украина", близких к переговорам, негативное влияние на конечный результат оказали последние события вокруг ПриватБанка (Киев), информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами без должной реакции главы государства, обыски в банке, а также давление на руководство Национального банка страны.

Премьер-министр Алексей Гончарук впоследствии сказал, что допускает достижение staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне.

Теги: #переговоры #мвф
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