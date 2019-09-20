Экономика

14:53 20.09.2019

SOCAR Turkiye Enerji вложит $600 млн в увеличение мощностей НПЗ "STAR" в Турции

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SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) инвестирует $600 млн в увеличение мощностей турецкого НПЗ "STAR" по хранению нефти и нефтепродуктов, заявил глава компании Заур Гахраманов.

"Наши инвестиции в STAR продолжаются. В настоящее время мы реализуем проект стоимостью $600 млн, предусматривающий увеличение мощностей завода по хранению нефти и нефтепродуктов", - сообщил Гахраманов турецкой газете Huriyyet.

В публикации не уточняется, на какой срок рассчитаны инвестиции и до какого объема за их счет предполагается увеличить хранилища.

Ранее генеральный директор завода Месут Ильтер сообщал агентству "Интерфакс-Азербайджан", что НПЗ "STAR" планирует до 2021 года в 1,6 раза увеличить мощности завода по хранению нефти и нефтепродуктов - до 2,5 млн кубометров с нынешних 1,6 млн кубометров.

Гахраманов сообщил также, что срок окупаемости инвестиций, вложенных в НПЗ "STAR" составит 11-13 лет.

НПЗ "STAR" введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. В реализацию проекта строительства НПЗ "STAR" SOCAR Turkiye Enerji вложила $6,3 млрд.

"В настоящее время нефть для переработки на STAR закупается у России и Ирака. Деятельность этого завода позволит снизить дефицит текущего счета Турции на $1,5 млрд в год. При повышении цен на нефть мы зарабатываем на НПЗ, а при снижении - на нефтехимическом производстве, т.е. от деятельности комплекса Petkim", - отметил Гахраманов.

НПЗ "STAR" рассчитан на ежегодное производство 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

НПЗ создавался, чтобы обеспечивать сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создать условия для выхода ГНКАР на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

SOCAR Turkey Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding.

Теги: #socar
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