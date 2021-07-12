Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) не подтверждает покупку сети АЗС Glusco в Украине.

"Недавние сообщения СМИ о приобретении SOCAR АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности", - говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее, 10 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что распространенная некоторыми СМИ информация о "якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур", не соответствует действительности.

Как сообщалось, в середине марта СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Обыски прошли по всей Украине на объектах Glusco, которые ряд СМИ связывали с народным депутатом Виктором Медведчуком. В то же время в ООО "Глуско Украина" опровергают связь с Медведчуком. Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, учредителями "Глуско Украина" являются Glusco Energy Limited и Glusco Energy Management Company Limited (обе - Кипр), их конечный бенефициар – гражданин Израиля Нисан Моисеев.

Glusco в судебном порядке запретили продажу в ее сети бензинов и дизтоплива, пробы которых были отобраны почти на всех объектах компании, но реализации сжиженного газа и других товаров запрет не коснулся.

После обысков, запрета реализации нефтепродуктов в АЗС Glusco, а также ареста принадлежащего ей дизельного топлива в украинском участке нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" Proton Energy Моисеева заявила о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля.

Параллельно активы Glusco были выставлены на продажу, а новым поставщиком топлива "Роснефти" вместо Proton Energy с конца мая стала компания азербайджанской SOCAR.

Розничная сеть АЗК Glusco в Украине насчитывает 127 автозаправочных комплексов и шесть нефтебаз.