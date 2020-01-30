Экономика

19:45 30.01.2020

Зеленский и президент SOCAR Абдуллаев обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины

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Зеленский и президент SOCAR Абдуллаев обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом компании SOCAR (Азербайджан) Ровнагом Абдуллаевым, в ходе которой глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа.

"Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины. Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года", - сообщает пресс-служба президента Украины в четверг вечером.

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.

Теги: #socar #руководство #встреча
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Интерфакс-Украина
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