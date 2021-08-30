Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

В Одессе состоялся 11-ый международный чемпионат по сквошу "Zenit Black Sea Open 2021". В соревнованиях приняли участие игроки из Англии, Австралии, Германии, Уэльса, Египта, Румынии, США, Молдовы, Беларуси, других стран, а также спортсмены из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона, Одессы.

Победителем в категории PRO среди мужчин (главная категория турнира) стал сквошист из Египта Ахмед Мухамед, а среди женщин в категории PRO перове место заняла Анастасия Костюкова из Украины.

Турнир проходил в течение 4 дней на кортах фитнес центра SPORT LIFE.

Организаторы турнира Дмитрий Щербаков и Максим Уракин ранее заявляли о необходимости популяризации сквоша в частности и спорта вообще через организацию турниров и привлечении украинского бизнеса в поддержку спорта. Основной целью турнира, по заявлениям организаторов, было укрепление спортивных и культурных связей между странами и спортсменами, популяризация и развитие сквоша в Украине, а также повышения уровня мастерства юных сквошистов.

Среди 150-ти участников были разыграны награды в 8-ми категориях. Призерами соревнований стали:

Мужчины (Категория PRO):

Первое место - Ахмед Мухамед (Египет);

Второе место - Clegg David (Австралия);

Третье место - Щербаков Дмитрий мл (Украина).

Женщины (Категория PRO):

Первое место - Костюкова Анастасия (Украина);

Второе место - Зражевская София (Украина);

Третье место - Хмелевская Ольга (Беларусь).

Мужчины (Категория Любители):

Первое место - Алексеенко Алексей (Украина);

Второе место - Jack Lake (Англия);

Третье место - Попко Евгений (Украина).

Мужчины (Категория 40 +):

Первое место - Рыбальченко Константин (Украина);

Второе место - Желудков Тимофей (Украина);

Третье место - Thornton Ben (Англия).

Мужчины (Категория 45 +):

Первое место - Ковальчук Виктор (Украина);

Второе место - Костевич Александр (Украина);

Третье место - Балута Дмитрий (Украина).

Женщины (Категория Любители):

Первое место - Задорожна Ольга (Украина);

Второе место - Батршина Марьяна (Украина);

Третье место - Хомовская Валентина (Украина).

Юношеский турнир (Категория ВU-15):

Первое место - Шкарупило Роман (Украина);

Второе место - Панченко Артем (Украина);

Третье место - Куриляк Данило (Украина).

Категория GU-15

Первое место - Крикун Анастасия (Украина);

Второе место - Супрун Елизавета (Украина);

Третье место - Бегеба Кристина (Украина).

Организаторы и спонсоры турнира:

Zenit Black Sea Open - самый крупный международный сквош турнир за всю историю независимой Украины. О масштабе чемпионата свидетельствует как количество стран и участников, так и большое количество организаций, привлеченных к подготовке и проведению соревнований.

Главным организатором и фитнес партнером мероприятия традиционно выступила национальная сеть фитнес клубов номер 1- "Sport Life", а также компания MaxEvents.

Генеральным спонсором выступила топливно-энергетическая компания SOCAR.

Спонсорами чемпионата являются компании СОЛЯРІС АГРОЛЮКС, Tecnifibre, Reima.

Официальное пиво турнира от TERMOPUB.

Официальный винный партнер SHABO.

Партнер вечеринки и гостиница турнира - Premier Hotel Odesa.

Медицинский партнер чемпионата – медицинская группа "АДОНИС".

Фруктовый партнер – компания USPA fruit.

Главный информационный партнер турнира – Интерфакс-Украина.