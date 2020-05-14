Экономика

16:40 14.05.2020

Socar проявляла интерес к хранению нефти в Украине – глава "Укртранснафты"

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Socar проявляла интерес к хранению нефти в Украине – глава "Укртранснафты"

Азербайджанская Socar проявляла интерес к хранению нефти в Украине, но действующее законодательство пока не позволяет предоставлять такую услугу, сообщил гендиректор АО "Укртранснафта" и глава нефтяного дивизиона группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко в четверг в эфире YouTube-канала encorr.

"Та же Socar, когда обратились к нам, сказала: мы хотим хранить у вас нефть в пределах года с возможностью принятия решения, куда ее девать: либо перерабатывать у вас, либо вывозить трубопроводным транспортом в сторону Беларуси, либо снова на воду с погрузкой на танкеры и реализовывать на свободном рынке. Наше законодательство такой возможности пока не позволяет", - сказал он.

Гавриленко напомнил, что компания обратилась в Министерство финансов с целью получения разрешения на создание лицензионного таможенного склада на базе своих мощностей для предоставления услуги по хранению нефти.

По его словам, первоначально нефть может храниться в линейной части участка нефтепровода Кременчуг-Лисичанск, где есть техническая возможность разместить порядка 400 тыс. тонн нефти.

"Мы подали в Министерство финансов соответствующие инициативы, где в том числе предлагаем признать недействующий участок нефтепровода емкостью с определенными нюансами. Если это будет принято, мы сможем выйти на рынок с такой емкостью, как эта линейная часть нефтепровода", - уточнил глава "Укртранснафты".

Гавриленко также сообщил, что резервуарный парк в принадлежащем компании МНТ "Пивденный" в настоящее время может вместить 200 тыс. куб. м, или 170 тыс. тонн, но этого недостаточно даже для размещения нефти с двух танкеров по 90 тыс. тонн.

"Даже если мы один примем и положим на хранение, то второй мы уже не сможем принять для, допустим, осуществления транспортировки в интересах Беларуси или Кременчуга", - пояснил он.

Глава "Укртранснафты" напомнил, что компания имеет планы по расширению резервуарного парка МНТ "Южный" с установкой четырех резервуаров емкостью по 120 тыс. каждый в рамках обязательства Украины перед ЕС по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. В то же время законопроект по созданию запасов, который даст обоснования для реализации проекта, все еще находится на согласовании в министерствах и ведомствах.

Как сообщалось, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко высказал идею использования украинских мощностей для предоставления нефтедобывающим странам услуг по хранению нефти, которой в настоящее время переизбыток.

В "Укртранснафте" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что к настоящему времени возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории страны не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах: импорт и транзит.

По словам главы НАК Андрея Коболева, чтобы заинтересовать поставщиков нефти в услуге по ее временному хранению в Украине необходимо предоставить возможность не оплачивать НДС при ввозе сырья. "Если такой режим нам позволят применить, то есть возможность, что мы получим дополнительных клиентов", - отметил Коболев, по оценке которого доходы от предоставления этой услуги могут составить $1-3 млн в месяц.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

Теги: #socar #укртранснафта #нефть
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