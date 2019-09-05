Glovo застраховал курьеров в СК "Уника"

Служба курьерской доставки Glovo застраховала в Страховой компании "Уника" (Киев) жизнь и здоровье более 10 тыс. курьеров, которые подключены к платформе в Украине, сообщается в пресс-релизе Glovo.

Кроме того, отмечается, что компания застраховала не только сотрудников офиса, но и подключенных к сервису курьеров. Glovo — это трехсторонняя платформа, которая объединяет пользователей приложения, партнеров и курьеров. То есть курьеры не является сотрудниками Glovo, а контрагентами, которые подключаются к платформе.

Теперь курьеры смогут получить денежную помощь при несчастном случае, который произошел во время выполнения доставки. Страхование покрывает как незначительные травмы, так и летальные исходы. Размер выплат при наступлении страхового случая может достигать 150 000тыс. гривен.

Страхование покрывает лишь те случаи, в которых курьер соблюдал правила дорожного движения. Таким образом, Glovo стремится способствовать безопасности на дорогах и призывает курьеров к ответственному поведению.

Согласно пресс-релизу, чтобы получить страховое возмещение курьеру нужно: уведомить страховую компанию в течение 30 минут после несчастного случая, получить в больнице подтверждение диагноза и описание лечения, прислать все необходимые документы для рассмотрения страхового случая.

Как сообщалось, в Украине доставка Glovo работает с октября 2018 года. Сервисом уже пользуются жители Киева, Харькова, Днепра, Львова, Запорожья, Винницы, Одессы, Николаева и Чернигова. Glovo продолжает расширять свою территорию покрытия и планирует запуститься во всех крупных городах Украины.

СК "УНИКА" основана в 1994 году. В состав UNIQA Group Austria вошла в 2006 году.

UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. В настоящее время компании "УНИКА" и "УНИКА Жизнь", центральные офисы которых расположены в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть

UNIQA Group является одной из ведущих страховых групп на своих основных рынках в Австрии, Албании, Боснии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Косово, Лихтенштейне, Македонии, Черногории, Польше, Румынии, России, Сербии, Словакии, Швейцарии и Украине, где 40 ее компаний обслуживают порядка 10 млн. чел.