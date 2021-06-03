Сервис Glovo в 2021 году планирует открыться в 20-25 городах Украины

Сервис курьерской доставки Glovo в 2021 году планирует запуск в еще 20-25 городах Украины.

"Если говорить об экспансии в Украине - мы откроем с населением более 100 тыс. жителей. Из ближайших анонсов - откроем Дрогобыч и Трускавец в июне. В этом году, я думаю, откроем еще 20-25 городов. Есть сателлиты Киева, очень интересные для входа", - заявил генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он отметил, что за время пандемии большое количество людей начали работать из дому, соответственно выросло количество заказов в городах-сателлитах и на окраинах больших городов.

Генеральный менеджер также сказал, что в компании сейчас на основе метрики недельной активности активно работают около 10 тыс. курьеров.

Сервис Glovo был основан в Барселоне, сегодня работает в более 650 городах в 22 странах мира на трех континентах: в Европе, Центральной и Южной Америке, Африке к югу от Сахары. Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказы доставляют больше 51 тыс. курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 25 тыс.

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и представлен в 29 городах.