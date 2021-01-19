Glovo запустил третью "облачную кухню" в Киеве и первую - в Днепре

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo запустил третью "облачную кухню" Cook Room в Киеве и первую в Днепре.

"С 15 января начал работу четвертый в общем счете и первый Днепре Cook Room от Glovo. Зона доставки "облачной кухни" на улице Яворницкого покрывает центр города на правом и левом берегу. Эксклюзивным партнером "облачной кухни" в Днепре стала сеть азиатской кухни Kitaika, а также ее виртуальные бренды американской кухни - Beyond Burger и Prosto Burger", - отмечается в сообщении компании во вторник.

До открытия облачной кухни в Днепре сеть Kitaika физически была представлена только в Киеве.

В конце декабря 2020 года Glovo открыла третий Cook Room в Киеве, который расположен на улице Макеевской в районе Виноградаря. Кухонное помещение площадью 390 кв. м вмещает 20 ресторанных брендов. К покрытию доставки с "облачной кухни" вошли жилые массивы Дорогожичи, Оболонь, Виноградарь, включая ЖК Варшавский и Оболонскую набережную.

По информации компании, с 2020 года в Киеве также работают два Cook Room в Голосеевском и Шевченковском районах, где суммарно представлены более 50 ресторанов, среди которых сети - Kitaika, Menya Musashi, Berliner Döner, Foodz Ukraine и другие.

"По сравнению с Cook Room в других странах, где работает сервис Glovo, украинские "облачные кухни" держат лидирующие позиции по количеству заказов, а кроме этого - в кратчайшие сроки получают положительную EBITDA", - отметили в Glovo.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Glovo запустил в Киеве свою первую "облачную кухню" в Украине, первыми партнерами которой стали Kitaika, 3B Cafe, Torisho, Menya Musashi, сети Berliner Döner и Foodz Ukraine.

Работа по модели dark kitchen предусматривает открытие специальных кухонных помещений, доступных только для поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo и созданных для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки. В Glovo эта модель получила название Cook Room.

Glovo - международный сервис быстрой курьерской доставки, который позволяет приобрести и доставить любой предмет или продукт в черте города. Объект при этом не должен превышать параметры 40x40x30 см и весить не более 9 кг.

Сервис Glovo уже представлен в 298 городах по 22 странах на трех континентах: Европе, Африке, Центральной и Южной Америке. В Украине Glovo начал работу в октябре 2018 года.