Экономика

15:41 23.10.2020

Сервис доставки Glovo в Украине вышел на безубыточность, цены повышать не планирует

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Сервис доставки Glovo в Украине вышел на безубыточность, цены повышать не планирует

Сервис доставки Glovo в Украине вышел на безубыточность с учетом больших инвестиций в рост и развитие компании, сообщил генеральный менеджер компании Дмитрий Расновский.

"Сейчас наши доходы минус все затраты получаются чуть больше нуля. Потому что мы все намерено реинвестируем в рост. С одной стороны, unit-экономика у нас здоровая, и мы могли бы в теории заработать больше, если бы хотели. Но с другой - мы активно вкладываем в наших партнеров и все, что у нас есть, мы реинвестируем. Потому EBITDA у нас отрицательная", - пояснил он на брифинге в Киеве в пятницу.

Расновский также отметил, что глобальная компания инвестирует в Украину "миллионы евро", в том числе за счет прибыльных европейских рынков и привлечения глобальных инвестиций.

По его словам, из-за коронакризиса компания росла в Украине быстрее плана на 40-50%, при этом с точки зрения операционной прибыли на один заказ она недовыполнила финпоказатели где-то на 20%.

"С точки зрения прибыльности стоило бы ждать повышения цен. Но с точки зрения текущей экономической ситуации я не вижу возможности и смысла повышать стоимость услуг доставки Glovo. Мы пришли в Украину надолго, для нас это марафон, а не спринт. Потому мы будем инвестировать, чтобы создать рынок, и сейчас не тот момент, чтобы повышать цену", - заявил Расновский.

Glovo - международный сервис быстрой курьерской доставки, который позволяет приобрести и доставить любой предмет или продукт в черте города. Объект при этом не должен превышать параметры 40x40x30 см и весить не более 9 кг.

Сервис Glovo уже представлен в 298 городах по 22 странах на трех континентах: Европе, Африке, Центральной и Южной Америке. В Украине Glovo начал работу в октябре 2018 года.

Теги: #glovo #доставка #еда
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