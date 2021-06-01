Медицина

12:36 01.06.2021

Сервис Doc.ua начал сотрудничество с сервисом курьерской доставки Glovo

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Сервис Doc.ua начал сотрудничество с сервисом курьерской доставки Glovo

Медицинский онлайн-хаб Doc.ua, включающий более 2 тыс. аптек по всей Украине, начал сотрудничество с сервисом курьерской доставки Glovo.

Как сообщается в пресс-релизе Doc.ua, теперь товары аптек Doc.ua, включая "Аптека Доброго Дня", "1 Социальная аптека", "Биокон", "Фартоп", "Рецептик", "Мед-сервис" и др., будут доступны в приложении Glovo для заказа, что позволит сократить продолжительность доставки. При этом в Doc.ua остаются и другие варианты доставки: самовывоз, отделение/курьер "Новой Почты", iPost - при заказе с сайта.

Кроме того, на сервисе Doc.ua и в приложении Glovo есть фильтры по назначению препаратов, с помощью которых можно найти и забронировать нужные лекарства - ассортимент аптек можно отсортировать по 17 категориям в Glovo, и по 70 категориям, и 10 фильтрам на сайте Doc.ua.

Doc.ua - медицинский онлайн-хаб, основанный в 2014 году, с помощью которого пациенты могут найти и записаться к врачу онлайн. В базе сервиса более 34 тыс. врачей, 2,6 тыс. медучреждений, 2 тыс. аптек, 700 лабораторий и диагностических центров по всей Украине, а также более 370 тыс. отзывов пациентов.

Сервис Glovo основан в Барселоне, сейчас работает в более 650 городах в 22 странах мира на трех континентах: в Европе, Центральной и Южной Америке, Африке к югу от Сахары. Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказы доставляют больше 51 тыс. курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 25 тыс.

В Украине сервис Glovoначал работу в октябре 2018 года и представлен в 29 городах: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ривном, Кропивницком, Буче, Ирпене, Вышгороде, Луцке, Хмельницком, Белой Церкви.

Теги: #glovo #docua
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