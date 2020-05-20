Медицина

17:06 20.05.2020

Минздрав Украины совместно с сервисом DOC.ua ввели бесплатные медицинские онлайн консультации до 1 июня

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Минздрав Украины совместно с сервисом DOC.ua ввели бесплатные медицинские онлайн консультации до 1 июня

Министерство здравоохранения и сервис поиска врачей DOC.ua вводят бесплатные медицинские консультации онлайн до 1 июня включительно, сообщает ведомство в Facebook.

Согласно сообщению, аудиоконсультации в онлайн-режиме, которые предлагает DOC.ua, позволяют дистанционно получить профессиональный совет, что снижает риск возникновения осложнений болезни.

Сервис также предлагает пройти дистанционное предварительное тестирование на симптомы коронавирусной инфекции с помощью специального приложения на сайте или в Telegram и Viber.

Продолжительность одного сеанса - 10 мин. Услуга доступна с 8:00 до 21:00 ежедневно, без выходных.

Теги: #консультации #минздрав #docua #коронавирус
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