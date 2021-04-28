Сервис Doc.ua сменил СЕО

Медицинский онлайн-хаб Doc.ua назначил на должность CEO Гарри Андреасяна, который сменил на этом посту Сергея Казанцева, сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно ему, Казанцев продолжит работу в качестве члена борда компании и будет заниматься развитием медицинского онлайн-хаба и его международной экспансией.

Указывается, что Андреасян, который сменил Казанцева на должности CEO, с мая 2020 занимал должность СОО Doc.ua и является акционером компании.

Среди его важных целей в должности CEO - имплементация инновационных технологий и расширение продуктовой линейки компании.

Ранее Андреасян работал на руководящих должностях в компании Allianz Ukraine, группе компаний "Эффективные инвестиции". Является основателем нескольких проектов в сфере HoReCa, двух инновационных стартапов и ментор омSingularityU Kyiv Chapter.

"Диджитализация, удобный и безопасный доступ к медицинским сервисов способны не только повысить качество жизни людей, но и сделать его длиннее. Онлайн-хаб Doc.ua - это будущее цифровой медицины Украины и многих ведущих стран мира. Мы строим удобную медицинскую экосистему, которая уже сейчас демонстрирует высокую эффективность", - считает стратегический инвестор Doc.ua Игорь Лиски, слова которого приведены в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что под руководством предыдущего СЕО Казанцева сервис стал крупнейшим в стране медицинским хабом и вышел на международный уровень, открыв представительства в шести странах. Сервисом Doc.ua ежемесячно пользуются более 1,5 миллиона украинцев.

"Подключив значительные инвестиции в проект, мы смогли создать не только информационный справочник по поиску врачей и записи на прием, а целую экосистему. Теперь Doc.ua стал единственной удобной точкой входа в медицине для наших клиентов. Убежден, что проект ожидает еще большее развитие, ведь он способен начать революцию", - считает Казанцев, цитирует пресс-служба.

Doc.ua - медицинский онлайн-хаб, основанный в 2014 году предоставляет услуги по : аудиоконсультации, вызов врача на дом, доставка препаратов или запись к медицинскому специалисту. В базе Doc.ua более 34 тыс. врачей и более 2600 медучреждений по всей Украине, 700 диагностических центров и лабораторий, 2 тыс. аптек. Doc.ua