Сервис Glovo начал сотрудничество с сетью супермаркетов АТБ

Сервис курьерской доставки Glovo начал сотрудничество с сетью супермаркетов АТБ, сообщается в его пресс-релизе.

Как уточняет пресс-служба Glovo, интеграция АТБ в приложение сервиса состоялась при использовании технологии Corezoid Process Engine от компании Middleware (США).

"За прошлый год нам удалось значительно вырастить категорию доставки из супермаркетов, присоединив к приложению ряд всеукраинских сетей. Углубление омниканальности ритейла уже имеет свои результаты, ведь мы отслеживаем ее влияние на рост бизнеса – у нас есть партнерские супермаркеты, где доля продаж через сервис Glovo превышает 10% от всего товарооборота супермаркета. Сегодня мы начинаем важное партнерство с сетью АТБ и рады предложить новый сервис и опыт для их клиентов", – рассказал генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

Гендиректор корпорации "АТБ" Борис Марков, в свою очередь, добавил, что реализация программы партнерства с сервисом Glovo не только существенно экономит время клиента, но и минимизирует возможные риски в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Сервис Glovo был основан в Барселоне, сегодня работает в более 650 городах в 22 странах мира на трех континентах: в Европе, Центральной и Южной Америке, Африке к югу от Сахары. Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказы доставляют больше 51 тыс. курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 25 тыс.

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и представлен в 29 городах: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ривном, Кропивницком, Буче, Ирпене, Вышгороде, Луцке, Хмельницком, Белой Церкви.

Корпорация "АТБ" - объединение крупных украинских компаний, осуществляющих свою деятельность в таких сферах бизнеса, как управление активами, розничная торговля, производство и продажа продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Апрель", мясная фабрика "Фаворит Плюс" и спортивный клуб "Восход".

По состоянию на 19 апреля 2021 года торговая сеть "АТБ" насчитывает 1222 магазинов, в 24 областях, 316 населенных пунктах Украины.