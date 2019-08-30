Экономика

12:57 30.08.2019

Налоговая амнистия капиталов требует объединения реестров уже в 2019г – премьер

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Налоговая амнистия капиталов требует объединения реестров уже в 2019г – премьер

Налоговая амнистия капиталов требует объединения реестров уже в 2019 году, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Амнистию нужно проводить, но один раз. Это значит, что к ней нужно подготовиться. Этот год мы посвятим инвентаризации. Мы объединим реестры, посмотрим, сколько у нас объектов, субъектов… Мы должны понять, с чем на самом деле имеем дело", – сказал Гончарук журналистам в Киеве в пятницу.

По его словам, такой шаг должен подготовить почву для введения налоговой амнистии капиталов уже с 2020 года.

"Мы должны загнать в "цифру" всю страну в этом году, насколько это вообще возможно. И это, в том числе, про упрощение администрирования (налогообложения – ИФ). И с этого как с базы можно начинать работу в следующем году", – пояснил премьер-министр.

Теги: #налоговая_реформа #гончарук
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