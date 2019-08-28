В ArcelorMittal удивлены заявлением Коломойского о национализации АМКР, намерены защищать свою собственность и инвестиции в Украине

Руководство Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) удивлено высказыванием бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости национализации предприятия, в частности по экологическим мотивам, и намерено защищать собственность и инвестиции в Украине.

Как сообщается в распространенном в среду комментарии главного советника по вопросам взаимоотношений с государственными органами власти АМКР Владимира Ткаченко, "для нас важно, что думает правительство, а не частные лица".

При этом он отметил, что по данным Национального канцер-реестра Украины за 2018 год, наивысший уровень онкологических заболеваний зафиксирован в Кировоградской (475 человек на 100 тыс. населения) и Сумской (422,7 лиц соответственно) областях. Дальше идут Черкасская (402), Херсонская (400,2), Черниговская (397,4), Николаевская (392,5), Запорожская (386,7) и Хмельницкая (383,2) области. И только потом с показателем 379,4 идет Днепропетровская область. В Кривом Роге этот показатель за 2017 год (более свежих данных нет) составляет 403,3.

"Как видите, ниже, чем в ряде других регионов Украины. Иными словами, наличие горно-металлургического комплекса в Днепропетровской области еще не говорит о том, что онкозаболевания связаны исключительно с его деятельностью", - полагает Ткаченко.

Он также привел статистику Криворожского регионгального онкоцентра, в котором на учете находятся 18000 лиц. Последние пять лет уровень заболеваемости по онкологии в городе остается на одном уровне. Ежегодно добавляется около 2500 новых пациентов с диагнозом онкология. Первое место среди всех заболевших раком занимает онкология кожи, на втором месте – онкология молочной железы и только на третьем – легких. Основными факторами риска, по информации Криворожского регионального онкоцентра, являются ультрафиолет (солнце), неправильный образ жизни, нездоровое питание, лишний вес, курение и другое.

"Если бы основной причиной возникновения онкологии были выбросы промышленного предприятия, то большая часть пациентов была бы работниками "ArcelorMittal Кривой Рог", поскольку они непосредственно находятся на производстве – в эпицентре выбросов. Но на сегодня на нашем предприятии зафиксировано 154 случая онкозаболевания, это менее 0,9% от общего количества пациентов, которые стоят на учете в Криворожском онкоцентре", - констатировал топ-менеджер.

Касаясь высказывания Коломойского о национализации "ArcelorMittal Кривой Рог", Ткаченко подчеркнул, что это личная точка зрения бизнесмена, которая на самом деле противоречит заявлениям новой власти о подготовке к масштабной приватизации - власть декларирует продажу многих госпредприятий с целью уменьшения объемов коррупции, развития бизнеса и привлечения инвестиций. "Возвращать государству наше предприятие – это означает перечеркнуть самую успешную приватизацию в стране. Мы заплатили за предприятие $4,8 млрд – это чуть меньше половины от всей суммы, поступившей от приватизации за всю новейшую историю Украины. Еще столько же примерно мы инвестировали в модернизацию предприятия", - отметил советник.

При этом добавил он, подобное решение станет негативным сигналом для международных инвесторов.

"Не вижу никакой логики в экспроприации и не верю в то, что наше предприятие вернут государству, поскольку это противоречит озвученным планам власти. В то же время хочу напомнить, что 95% акций предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" принадлежит компании ArcelorMittal Duisburg, которая платит налоги в Германии. Фактически действиями по реприватизации откроется никому не нужный конфликт с ФРГ. И не только с ней, но и со многими инвесторами компании ArcelorMittal. Это крупная международная компания, акции которой обращаются на фондовых площадках мира. Это производитель стали №1 в мире, и компания будет защищать свою собственность и инвестиции в Украине", - резюмировал топ-менеджер.

Как сообщалось, Коломойский в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ" заявил о необходимости национализации крупнейших предприятий и разработки недр. "Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм", - считает бизнесмен.