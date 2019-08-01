Siemens сократила прибыль в III финквартале, предупредила об ухудшении условий

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG сократил чистую прибыль в третьем квартале текущего финансового года и предупредил о значительном ухудшении рыночных условий, которое затрудняет достижение годовых целевых показателей.

Как сообщается в пресс-релизе германской компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 1,03 млрд евро по сравнению с 1,11 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка Siemens в прошедшем квартале повысилась на 4% - до 21,27 млрд евро c 20,47 млрд евро.

Скорректированная операционная прибыль промышленных подразделений уменьшилась на 12%, до 1,94 млрд евро. Аналитики, опрошенные компанией, в среднем прогнозировали показатель на уровне 2,19 млрд евро, пишет Bloomberg.

Рентабельность этих подразделений равнялась 9,6% против 11,7% годом ранее, не оправдав прогноз аналитиков на уровне 10,8%.

Компания получила заказы на сумму 24,5 млрд евро, на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Siemens подтвердила прогноз на 2019 финансовый год, но сообщила, что ей будет сложнее достичь планируемого умеренного роста выручки, учитывая "значительное ухудшение" рыночной конъюнктуры во второй половине текущего фингода.

Рентабельность промышленных подразделений, как ожидается, будет находиться в нижней части прогнозируемого диапазона 11-12%. Чистая прибыль в расчете на акцию, согласно прогнозу, составит от 6,3 до 7 евро.

Акции Siemens дешевеют на 4,6% на торгах во Франкфурте в четверг. Капитализация в этом году снизилась на 3%, до 80,2 млрд евро.