Минцифры и Siemens будут продвигать цифровизацию в секторе экономики

Министерство цифровой трансформации Украины и компания "Сименс Украина" подписали соглашение для продвижения цифровизации в секторе экономики.

Как сообщило Минцифры в своем Telegram-канале в понедельник, в частности, стороны договорились продвигать STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) дисциплины и образовательный процесс в Центрах компетенций Siemens на базе высших учебных заведений Украины технического направления и центрах поддержки предпринимательства "Дия.Бизнес".

Кроме того, в Центре компетенций Siemens и центрах поддержки предпринимательства стороны договорились повышать квалификацию и обучение бизнесменов-промышленников.

Помимо этого ведомство и Siemens намерены проводить совместные мероприятия, которые повысят цифровизацию в секторе экономики, а также способствовать развитию цифровой трансформации промышленности.