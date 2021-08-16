Телеком

18:26 16.08.2021

Минцифры и Siemens будут продвигать цифровизацию в секторе экономики

1 мин читать
Минцифры и Siemens будут продвигать цифровизацию в секторе экономики

Министерство цифровой трансформации Украины и компания "Сименс Украина" подписали соглашение для продвижения цифровизации в секторе экономики.

Как сообщило Минцифры в своем Telegram-канале в понедельник, в частности, стороны договорились продвигать STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) дисциплины и образовательный процесс в Центрах компетенций Siemens на базе высших учебных заведений Украины технического направления и центрах поддержки предпринимательства "Дия.Бизнес".

Кроме того, в Центре компетенций Siemens и центрах поддержки предпринимательства стороны договорились повышать квалификацию и обучение бизнесменов-промышленников.

Помимо этого ведомство и Siemens намерены проводить совместные мероприятия, которые повысят цифровизацию в секторе экономики, а также способствовать развитию цифровой трансформации промышленности.

 

Теги: #минцифры #siemens
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 11.08.2021
Минцифры заявило о начале подключения Украины к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов

Минцифры заявило о начале подключения Украины к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов

13:15 20.07.2021
Минцифры и Минобразования планируют закупку 60 тыс. ноутбуков для педагогов до конца 2021 года – замминистра цифровой трансформации

Минцифры и Минобразования планируют закупку 60 тыс. ноутбуков для педагогов до конца 2021 года – замминистра цифровой трансформации

15:01 16.07.2021
Минцифры будет сотрудничать с Amazon Web Services для развития облачных технологий в Украине и цифровой трансформации

Минцифры будет сотрудничать с Amazon Web Services для развития облачных технологий в Украине и цифровой трансформации

19:09 13.07.2021
Минцифры получило 1,3 тыс. предварительных заявок на е-резидентство, до 2023 ожидает 3 тыс. е-резидентов в Украине

Минцифры получило 1,3 тыс. предварительных заявок на е-резидентство, до 2023 ожидает 3 тыс. е-резидентов в Украине

12:25 13.07.2021
Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

17:35 05.07.2021
Принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету, считают в Минцифры

Принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету, считают в Минцифры

11:37 02.07.2021
Минцифры против индексации рентной платы РЧР в "ресурсном" законопроекте

Минцифры против индексации рентной платы РЧР в "ресурсном" законопроекте

01:07 02.07.2021
Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

13:46 30.06.2021
Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

16:09 28.05.2021
Минцифры открывает финотчетность в форме открытых данных

Минцифры открывает финотчетность в форме открытых данных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В первые дни действия новых требований языкового закона телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка - Нацсовет по телерадиовещанию

Госспецсвязи заблокировала маскирующийся под сайт президента фишинговый сайт

Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

Госспецсвязи предлагает установить антишпионские фильтры в мобильных сетях

Новинский заявляет о выходе Smart Holding из переговорного процесса о покупке телеканала "Наш"

ПОСЛЕДНЕЕ

Facebook отложил возвращение сотрудников в офисы в США до января

Телеканал "Интер" еще раз проверят из-за фильмов с российскими актерами

Количество киберинцидентов в Украине с 4 по 10 августа снизилось на 42% - Госспецсвязи

Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

Украинцы в июле сгенерировали больше всего интернет-трафика в Турции, Греции, Хорватии, Черногории и РФ - "Vodafone Украина"

Зеленский подписал закон, который будет стимулировать развитие цифровой экономики в Украине

Госспецсвязи исследует возможность запуска 5G в диапазоне 700 МГц

"Vodafone Украина" и Raiffeisen Bank International AG заключили контракт на управление деривативами

"Укрпошта" доставила 2 тыс. свидетельств о рождении через "е-Малятко" с момента запуска услуги

lifecell в июле запустил 4G еще в 233 населенных пунктах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА