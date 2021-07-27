Экономика

12:06 27.07.2021

Витренко допускает убытки "Нафтогаза" в I кв.-2021 в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн

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Витренко допускает убытки "Нафтогаза" в I кв.-2021 в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сомневается в корректности ее финансовых результатов за первый квартал 2021 года и допускает убытки в размере до 105 млрд грн в отличие от заявленной компанией прибыли в 12,6 млрд грн.

"Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн", – сказал он в интервью "РБК-Украина".

По его словам, во-первых, речь идет об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.

Помимо этого, он обратил внимание на задолженность НАК перед ПАО "Укрнафта" за отобранный газ.

"На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене", – отметил глава "Нафтогаза".

При этом он подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированную при предыдущем менеджменте "Нафтогаза", не была должным образом проверена аудиторами.

"Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", – резюмировал Витренко.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам января-марта 2021 года получила чистую прибыль 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, который подлежит дальнейшей проверке), что почти вчетверо больше, чем за первый квартал прошлого года (3,2 млрд грн).

Консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году. Без учета компенсации от "Газпрома" в сумме 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности (транспортировка газа) чистая прибыль "Нафтогаза" за 2019 год составила 2,6 млрд грн.

Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины", как отдельного юрлица, в 2020 году составил 18,002 млрд грн против 50,658 млрд грн чистой прибыли за 2019-й. Чистый доход в прошлом году сократился на 32,1% по сравнению с 2019 годом – до 121,059 млрд грн.

Теги: #нафтогаз #витренко #финрезультат
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