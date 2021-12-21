"Укрзализныця" могла получить 8 млрд грн убытка, но завершает год с прибылью - Кубраков

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков считает, что его команде удалось восстановить финансовую устойчивость АО "Укрзализныця".

"УЗ удалось остановить в шаге от пропасти. Более того, заложен фундамент для системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава. Это командный результат, который еще раз подтверждает, что мы на верном пути", - написал Кубраков на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на отчет Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" (УЗ), он сообщил, что компания могла получить 8 млрд грн убытка в 2021 году, но завершает год с прибылью.

"За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большого строительства" на железной дороге: электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, новые поезда курсируют на юге и востоке, проектируются станции Киевского пригородного экспресса, новые ветки и маршруты", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, ключевыми решениями, предотвратившими дефолт и остановку стратегической государственной компании, стали:

- устранение компаний-посредников и возможность закупать электроэнергию напрямую у "Энергоатома" (экономия более 4 млрд грн);

- повышение тарифов на грузовые перевозки (дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12 млрд грн в следующем);

- реформа корпоративного управления.

Он также напомнил, что после окончания срока полномочий предыдущего состава наблюдательного совета был объявлен новый конкурс, который проходит с соблюдением всех правил и процедур.

"Уже в ближайшее время ожидаю начало полноценного наблюдательного совета, который запустит процесс отбора правления", - заявил Кубраков.

Ранее глава ВСК Юлия Гришина заявила о том, что комиссия требует от Кабинета министров не продлевать контракт с действующим главой компании Александром Камышиным за невыполнение планов работы компании.

По словам Гришиной, из 19,3 млрд грн плановой EBITDA по итогам 2021 года ожидается получение всего 15 млрд грн. При этом плана капитальных инвестиций выполняется только на 55-60%.

УЗ также не обеспечила планового дохода от продажи непрофильных и избыточных активов (утвержден в размере 1,5 млрд грн, на конец ноября заключен договор на 83,6 млн грн).

Кроме того, по словам Гришиной, из запланированных 3,6 млрд грн чистой прибыли ожидается только 250 млн грн "за счет "бухгалтерских манипуляций" и неповышения заработных плат железнодорожникам".

В ВСК также отметили, что грузооборот на ж/д в 2021 году меньше, чем в 2019 году, по состоянию на ноябрь 2021 года, ежедневно на сети железных дорог Украины остаются брошенными и отставленными 300 грузовых поездов; а среднесуточный пробег загруженного полувагона в ноябре упал до минимума за последние три года - 109 км/сутки.