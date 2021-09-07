Green Deal

18:49 07.09.2021

ДТЭК и Siemens Energy подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в энергетике

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ДТЭК и Siemens Energy подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в энергетике

ДТЭК и Siemens Energy подписали меморандум о взаимопонимании с целью углубления сотрудничества и развития новых проектов в энергетической сфере, направленных на модернизацию и трансформацию украинского энергетического сектора и усиление интеграции ДТЭК в европейскую бизнес-инфраструктуру и рынки, передает портал Green Deal.

Соответствующий документ был подписан на полях конференции «Энергетический сектор в Украине: современные события и будущие возможности для бизнеса», которая прошла в Берлине в понедельник, сообщила пресс-служба ДТЭК.

«ДТЭК успешно сотрудничает с Siemens с 2007 года. За это время был реализован ряд совместных проектов в «ДТЭК ВИЭ», «ДТЭК Сети», «ДТЭК Нефтегаз» и «ДТЭК Энерго». Уверен, что подписание меморандума о взаимопонимании станет новым шагом на пути к реализации совместных проектов, которые поддержат глобальные тенденции по декарбонизации и производству чистой энергии, внедрению инноваций и новых технологий, а также создадут новые бизнес-модели для эффективного сотрудничества ради устойчивого будущего», — цитируется в сообщении гендиректор компании Максим Тимченко.

Он также отметил, что ДТЭК начал путь трансформации, который совпадает с мировыми тенденциями. «Декарбонизация стала необходимостью, которую сегодня не может игнорировать ни одна компания или страна. ДТЭК принял Новую стратегию развития до 2030 года, которая разработана с учетом этого тренда. Наша цель – достижение углеродной нейтральности к 2040 году», — сообщил Тимченко.

Теги: #siemens #дтэк
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