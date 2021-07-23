Vodafone в I финквартале увеличил выручку на 5,6%, подтвердил прогноз прибыли на год

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc в первом квартале 2022 финансового года, который завершился 30 июня, увеличил выручку на 5,7% - до 11,101 млрд евро по сравнению с 10,506 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, органический рост составил 5,6%.

В сегменте услуг выручка повысилась на 3,1% - до 9,339 млрд евро (органический рост на 3,3%). В том числе в Германии, на крупнейшем для Vodafone рынке, доходы поднялись на 1,1% и достигли 2,872 млрд евро (органический подъем на 1,4%).

Vodafone подтвердила, что в текущем финансовом году планирует получить скорректированную прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) в диапазоне от 15 млрд евро до 15,4 млрд евро. Скорректированный свободный денежный поток, как ожидается, составит не менее 5,2 млрд евро.

Котировки акций Vodafone в ходе торгов в пятницу растут на 2,5%. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 1,7%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 8,6%.