"Киевстар" во II кв. увеличил EBITDА на 46,8%, доход – на 24,4%

Мобильный оператор АО "Киевстар" в апреле-июне 2019 года увеличил общий доход на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5,624 млрд грн, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на квартальный отчет.

Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 46,8% - до 3,656 млрд грн, тем самым увеличив рентабельность по EBITDА на 9,9 процентных пункта (п. п.) – до 65%.

Доход от услуг мобильной связи оператора во втором квартале составил 5,257 млрд грн, что на 25,2% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Объем потребления дата-трафика вырос на 84,7% - до 3,345 ГБ на абонента. В то же время потребление услуг голосовой связи остается стабильным: в среднем использовано 571 мин на абонента, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Количество пользователей мобильного интернета "Киевстар" увеличилось на 16,2% – до 15,7 млн, а общее количество активных абонентов к концу второго квартала составило 26,2 млн, что на 300 тыс. меньше, чем годом ранее.

"Будучи лидером телеком отрасли, "Киевстар" видит свою миссию в обеспечении доступа к новым технологиям для каждого жителя Украины. Поэтому в первом полугодии мы на 32% увеличили наши капитальные инвестиции и подключили к 4G почти 2500 новых населенных пунктов", - цитирует пресс-служба президента "Киевстара" Александра Комарова.

По данным компании, ARPU (средний доход с одного абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 26,9% - до 66 грн.

Доходы от услуг фиксированной связи возросли на 11,9% - до 333 млн грн. При этом количество абонентов выросло на 11,5% – до 1 млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 4,4% – до 76 грн.

Капитальные инвестиции за отчетный период составили 1,152 млрд грн, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Абонентская база во втором квартале составила 26,2 млн.

В настоящее время скоростной мобильный интернет "Киевстар" доступен почти 70% населения Украины.

За отчетный период "Киевстар" перечислил в госбюджет свыше 2 млрд грн налогов, сборов и платежей за лицензии. В том числе почти 250 млн грн уплачено за использование радиочастот.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%..

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).