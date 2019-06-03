Экономика

11:30 03.06.2019

Акции EasyJet могут исключить из индекса FTSE 100 по итогам квартального пересмотра

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Акции EasyJet могут исключить из индекса FTSE 100 по итогам квартального пересмотра

Акции британского низкобюджетного авиаперевозчика easyJet Plc могут быть исключены из фондового индекса FTSE 100 после шести лет пребывания в нем по итогам очередного пересмотра индикатора, который состоится на этой неделе, пишет The Financial Times.

Кроме того, индекс могут покинуть бумаги туроператора TUI, сети супермаркетов J Sainsbury и вещательной компании ITV.

При этом в расчет индикатора с очень большой вероятностью войдут бумаги ритейлера спортивной одежды JD Sports.

Сервис заказа и доставки еды Just Eat находится под угрозой риска исключения из индекса FTSE 250.

Состав индексов FTSE корректируется каждый квартал для отражения изменений рыночной стоимости компаний.

В FTSE 100 входят акции ста крупнейших по капитализации компаний, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже. FTSE 250 включает бумаги менее крупных компаний, на их долю приходится почти 15% стоимости всего фондового рынка Великобритании.

Теги: #торги #easyjet #акции
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