Завершение строительства ТРЦ Respublika займет минимум год после оформления документации – мнение

После завершения сделки по продаже Национальным банком (НБУ) прав требования по кредитам, в залоге по которым находится торгово-развлекательный центр ТРЦ Respublika (Киев), новому владельцу понадобится минимум год на завершение его строительства, считает почетный президент KAN Development Игорь Никонов.

"Готовность (ТРЦ Respublika на момент заморозки проекта - ИФ) была 70%, но остальные 30% - это самое сложное. Еще нужно примерно около года. И это только в случае, если на объекте будут слаженно работать хороший девелопер и хороший заказчик. Многое, в том числе, зависит от арендаторов, может возникнуть много переделок. Но мы заинтересованы, чтобы ТРЦ запустился как можно скорее, ведь мы реализуем вокруг него жилье. И, конечно же, окажем любую помощь новым владельцам", - сказал И.Никонов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодня договоренностей с новым собственником о достройке ТРЦ компанией KAN Development, которая являлась девелопером проекта до его приостановки в 2015 году, нет. "На данный момент сделка не закончена, документы не оформлены. Никаких предметных предложений к нам не поступало", - сказал И.Никонов.

По его мнению, продажа Нацбанком ТРЦ Respublika за 777 млн грн - хорошая сделка.

"Я очень удивлен, что за такие деньги купили, ведь была возможность потенциально купить за 560 млн (грн – ИФ). Какая-то социальная ответственность проснулась или конкурент появился... Объект нелегкий, четыре года простоял", - добавил он.

В то же время KAN Development в 2020 году планирует начать строительство пятого дома в рамках реализации ЖК Respublika.

"Мы приняли решение, что сначала будем организовывать дома вокруг ТРЦ, затем двигаться вглубь проекта, чтобы создать завершенную концепцию. Также планируем запустить внутри городка общественный транспорт. В проекте будут закрытые кварталы, большая спортивная и образовательная инфраструктура, в том числе сети "А+", и никаких 25-этажных домов", - отметил И.Никонов.

Как он рассказал, в рамках данного проекта компании намерена построить три общеобразовательные школы до 12 класса и еще 3-4 школы до пятого класса как государственного, так и частного формата.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в ходе аукциона 6 февраля продал права требований по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге по которым находится ТРЦ Respublika. Победителем торгов стало ООО "Солтекс Капитал", предложившее за лот 777,131 млн грн (без НДС). Таким образом, стоимость продажи составила 30% от начальной цены лота (2,59 млрд грн).

Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная – 135 тыс. кв. м), строительство которого было начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

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