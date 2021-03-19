После отмены паевого взноса городов KAN Development инвестировала 50 млн грн в собственную котельную

После отмены паевого взноса города перестали развивать коммунальные инженерную инфраструктуру за счет девелоперов, сообщил основатель KAN Development Игорь Никонов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Недавний пример: если раньше мы развивали городское имущество, то после отмены закона посчитали, что за те же деньги выгоднее построить собственную котельную. Мы построили такую за 50 млн грн только для своего комплекса "Файна Таун", а раньше бы передали эту сумму на развитие сетей теплокоммунэнерго", - сообщил Никонов. По его словам, аналогичные решения рассматриваются для других проектов.

Как сообщил Никонов, котельная будет отапливаться газом. По оценкам, тариф будет не выше, чем если бы услугу центрального отопления заказывали у города.

Тем не менее эксперт убежден, что отмена паевого была ошибкой.

"Я придерживаюсь мнения, что нам придется вернуться к паевому взносу", - сказал Никонов.