KAN Development планирует оборудовать медицинские офисы в жилых комплексах

В жилых комплексах KAN Development будут открыты медицинские центры и медицинские офисы, сообщил основатель KAN Development Игорь Никонов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Игорь Никонов сообщил, что идея развития собственной сети медучреждений откладывается. "Госпиталь мы не готовы пока начать, финансов не хватает, хотя проект давно готов. Но места под медицинские центры, под аренду в наших комплексах мы сделали. Ведем переговоры, будем привлекать уже существующие сети", - сообщил Никонов.

По его словам, создавать собственные поликлиники на данном этапе нет смысла. "Мы просчитывали: для окупаемости нужен центральный госпиталь с филиалами-поликлиниками", - пояснил Никонов.

Он сообщил об идее создания медицинских офисов, которую сейчас прорабатывают. "Будем делать специальные оборудованные помещения, по 600-700 м, и сдавать их врачам. Оборудование закупаем мы, а доктора его обслуживают и платят аренду", - рассказал Никонов.