Мы ставим целью открыть Respublika Park перед "черной пятницей" – CEO ТРЦ Юлия Счастливая

Эксклюзивное интервью с CEO ТРЦ Respublika Park Юлией Счастливой

Автор: Оксана Гришина

- Что пришлось менять в проекте, ведь он простоял замороженным с 2014 года?

- Прежде всего, мы адаптировали к новым трендам название. Теперь это не Respublika, а Respublika Park. Согласно первоначальной концепции, в центральном атриуме должен был быть расположен ледовый каток. Сейчас на этом месте с учетом тренда на биофильный дизайн создается большой настоящий живой парк, площадью около 2 тысяч метров с растениями, фонтанами, лавочками, тенью, гидравлической сценой для проведения ивентов. Мы переосмыслили традиционную пространственную организацию ТРЦ и поставили себе задачу создать принципиально новый формат общественного пространства внутри Respublika Park, который предложит посетителям природу, отдых, развлечения, встречи и общение.

Дерево в логотипе Respublika Park символизирует первый крытый парк в ТРЦ в Украине (айдейтика разработана британской компанией Air Design).

- От коронакризиса сильнее всего пострадала в ТРЦ сфера развлечений. Как вы изменили ее в обновленном проекте?

- Якорным арендатором станет инновационный парк развлечений Neopolis, рассчитанный на широкую целевую аудиторию - поколения Альфа, Z, Y, X.

На площади в 10 тыс. кв. м будут представлены более 30-ти кастомизированных аттракционов различного типа – экстремальные, семейные, интерактивные, спортивные, с использованием VR, AR и MR технологий. Разработчик концепции – KCC Entertainment Design (Бельгия).

Еще у нас будет уникальный аттракцион для полетов – аэродинамическая труба от латвийской компании AERODIUM. Это один из мировых лидеров в данной отрасли, их аэротрубы используют Hollywood и парки развлечений Disney. Дизайн трубы специально разработан и спроектирован с учетом архитектурных и дизайнерских решений нашего ТРЦ. Мы станем первым торговым центром в Европе, где аэротруба расположится в самом центре здания в огромном атриуме с уникальной обзорностью. Высота летной камеры составит 16 м (в т.ч. стеклянная колба 10 м), диаметр от 3,7 м внизу до 5 м вверху.

Плюс у нас будет самый большой в стране 14-зальный кинотеатр Multiplex в совершенно новом концепте.

- В 2013 году были уже определены все якорные арендаторы, изменения в тенант-миксе такие же заметные, как в интертейменте?

- Изменения в тенант-миксе: мы подписали "Сильпо", раньше продуктовым якорем был "Ашан". В целом новая концепция ТРЦ - experience shopping - разработана с учетом динамического изменения трендов, клиентских предпочтений и максимально ориентирована на посетителя. Более 500 арендаторов, украинских и международных брендов. Имея такой грандиозный объем – общая площадь 300 тыс. кв. м, арендная 135 тыс. кв. м, мы ведем переговоры абсолютно со всеми.

- На данном этапе вы готовы экспериментировать с форматами и операторами?

- Да, мы готовы к экспериментам. Главная цель проекта: предложить посетителям новый формат шопинга, культуры отдыха и развлечений, а также уникальный гастрономический экспириенс. Операторы, высоко оценивая потенциал ТРЦ, планируют открытие своих концептов в обновленных форматах, зачастую с увеличением площади, ведь в ТРЦ будут представлены основные трафикогенераторы рынка, совокупно это 60% арендной площади. Поистине, уникальное предложение для клиентов: когда есть все в одной локации.

Также, мы приняли вызов - открыть первый цифровой фудкорт в Восточной Европе. Мы нацелены на развитие проекта в долгосрочной перспективе, внедряем инновации с целью пополнения данных о потребительских паттернах и сбора реальных отзывов, управление поведением посетителей в ТРЦ.

- Для такого грандиозного объема крайне важна логистика и сервисы.

- В ТРЦ предусмотрены девять входов – четыре с фасада (два с Большой Кольцевой, два со стороны ЖК) и пять с паркинга посредством эскалаторной группы. Максимально понятная современная навигация снаружи и внутри ТРЦ разработана международной компанией Air Design, австрийской компанией SKidata разработана система автоматизированного управления паркингом на 3,5 тыс. машиномест. А еще у нас будет сервис автоматизированного гардероба, цифровые инструменты для посетителей и арендаторов, и многое другое. Но сейчас основной акцент – подписание арендаторов и вывод арендаторов на ремонт. Мы ставим целью открыться в этом году и предоставить нашим арендаторам уникальную возможность открытия в высокий сезон продаж – перед "Черной Пятницей" и продолжить предновогодними продажами. У нас все складывается. Самое главное, мы уже получили акт ввода в эксплуатацию, сейчас ожидаем получение адреса и в начале июля уже получения свидетельства о праве собственности.

- Respublika Park - огромный амбициозный проект. Все ожидают, что он станет точкой входа на украинский рынок новых брендов. В 2012-2013-м именно его видели стартовым для H&M и IKEA. Какова сейчас перспектива новых открытий?

- Безусловно, мы ведем переговоры с новым именем на украинском рынке, но я не имею права называть бренд. Представитель этого бренда недавно посетил Украину, мы его встречали в аэропорту и показывали город и локацию. Я могу сказать только, что это крупнейший европейский универмаг. Украина интересна международному ритейлу, не представленному на нашем рынке, но обещать, что мы договоримся прямо сейчас и этот бренд откроется вместе со всем ТРЦ, я не могу.

- Какой сегмент он представляет?

- Средний плюс.

- На каких покупателей вы рассчитываете?

- Тот ассортимент, который мы предлагаем, будет востребован для всего мегаполиса и области. Территория вокруг Respublika Park активно развивается – и в столице, и в области. Проект будет удобен как автомобилистам, у нас огромный паркинг на 3,5 тысяч мест, так и посетителям, которые пользуются общественным транспортом. Мы планируем шаттлы от метро "Теремки", но и пешком там 8 минут. По оценкам, первичная зона охвата, в радиусе 5 км – 880 тыс. человек, а вторичная, с учетом ближайших, - Вишневое, Боярка, Чабаны, Буча, Ирпень – 2,1 млн человек. Поэтому, мы рассчитываем на посещаемость в 60 тыс. человек в день.

- Вы называете объем инвестиций на расконсервацию и реконцепцию?

- Пока нет, ведь проект еще не завершен.

Справка

ТРЦ Respublika Park (ул. Большая Кольцевая дорога, 1) - один из крупнейших ТРЦ Киева, общая площадь которого составляет 300 тыс. кв. м, арендная 135 тыс. кв. м. Среди арендаторов Respublika Park: тематический парк семейных развлечений Neopolis (10 тыс. кв. м), более 500 магазинов известных международных и локальных брендов, кинотеатр и около 50 ресторанов, общая площадь зоны еды – 9 240 кв.м.