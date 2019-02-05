Экономика

16:49 05.02.2019

"Солтекс Капитал" купил на голландском аукционе права на ТРЦ Respublika

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"Солтекс Капитал" купил на голландском аукционе права на ТРЦ Respublika

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в ходе аукциона во вторник продал права требований по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika.

Согласно данным системы "ProZorro.Продажи", победитель торгов появился в 16:12 вторника на последнем шаге второго этапа голландского аукциона по лоту F51GL39130. Им оказалось ООО "Солтекс Капитал", предложившее за лот 777,131 млн грн (без НДС).

В ходе этапа закрытых ценовых предложений, от других участников торгов предложений о повышении цены не поступило. Таким образом, права требования по кредитам, в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika, проданы за 777,131 млн грн.

Лот включает права требования по кредитам, в обеспечение по которым передан крупнейший недостроенный ТРЦ по ул.Большая Окружная, 1, 1а, 1в, в Киеве. Также в залоге банка - ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украина (НБУ) сообщил о решении разбить процесс торгов по данному лоту на три этапа. На первых торгах цена может понизиться с 2,59 млрд грн максимально до 1,03 млрд грн, на вторых - с 2,59 млн грн до 777 млн грн, на третьих - с 2,59 млн грн до 518 млн грн.

Ранее сообщалось, что в день запланированных торгов, 13 декабря, в системе "ProZorro.Продажи" появился документ с решением исполнительной дирекции ФГВФЛ отменить торги и снять лот с продажи в связи с решением Национального банка от 12 декабря 2018 года о признании недействительными условий его продажи.

В то же время, как следует из данных на "ProZorro.Продажи", торги по лоту 13 декабря все-таки начались в 9:36 и, несмотря на поступившее 10:53 решение об отмене торгов, продлились ориентировочно до 16:00. После чего был определен победитель, предложивший цену в 543,9 млн грн. Но вскоре после этого появилось объявление об отмене торгов.

Тогда агентству "Интерфакс-Украина" в НБУ сообщили, что решение об отмене аукциона было принято в связи с риском реализации актива по заниженной цене.

До этого в последний раз права требования по этим кредитам выставлялись без возможности снижения цены продажи – со стартовой ценой 1,1 млрд грн – в мае 2018 года. Тогда аукцион не состоялся из-за отсутствия участников торгов.

Реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная – 135 тыс. кв. м), строительство которого было начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Теги: #respublika #аукцион #фирташ #фгвфл #надра
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