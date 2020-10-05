Экономика

16:17 05.10.2020

"Солтекс Капитал" оспорит в суде решение АМКУ о сговоре при покупке ТРЦ Respublika

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"Солтекс Капитал" оспорит в суде решение АМКУ о сговоре при покупке ТРЦ Respublika

ООО "Солтекс Капитал", победитель аукциона по продаже прав требования по кредиту, залогом по которому является столичный недостроенный ТРЦ Respublika, считает безосновательным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о сговоре во время проведения торгов и намерено оспорить это решение в суде.

"Считаем, что АМКУ не доказал, что действия ООО "Солтекс Капитал" имели признаки "антиконкурентных", а установленные комитетом связи между другими участниками аукциона ("Солтекс Капитал", "ФК "Фингрупп Фактор" и "ФК "Толкфин" – ИФ), никоим образом не указывают на то, что они могли привести к недопущению, устранению от участия в аукционе других субъектов хозяйствования или ограничению конкуренции при его проведении", - сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В комментарии подчеркивается: "Каждый из участников аукциона имел равные с победителем возможности, действия, направленные на искажение результатов аукциона, победителем не совершались, а цена, по которой были выкуплены лоты, превышала минимальную установленную законом цену".

Помимо этого, отмечается, что решением АМКУ на участников аукциона наложены штрафы в размере около 10% от дохода каждого из них, однако это не является основанием для признания результатов аукциона недействительными.

В компании убеждены, что АМКУ безосновательно отождествляет порядок проведенного аукциона по форме голландского аукциона процедуре конкурсных торгов при осуществлении государственных закупок.

"Условия проведения голландского аукциона исключают необходимость заговора, он в этом случае не имеет смысла, ведь аукцион считается состоявшимся, даже если в нем принял участие один участник, в отличие от торгов по государственным закупкам, в которых необходимо участие в торгах не менее двух участников", - отметили в "Солтекс Капитал".

"Принимаются меры по обжалованию решения АМКУ в судебном порядке. Стоит отметить, что пока создаются все условия для своевременного ввода ТРЦ в эксплуатацию и дальнейшего функционирования объекта по назначению", - резюмировали в "Солтекс Капитал".

Как сообщалось, АМКУ решением от 1 октября признал нарушением закона "О защите экономической конкуренции" согласованные действия трех компаний при участии в 2019 году в голландском аукционе по продаже кредитных требований, обеспечением по которым выступил ТРЦ Respublika. Ведомство подчеркнуло, что активы банка "Надра" были проданы с 70%-ным дисконтом от начальной стоимости – на последнем шаге аукциона цена снизилась с 2,56 млрд грн до 777 млн грн.

В частности, АМКУ сообщил о следующих доказательствах сговора: учредителями и руководителями компаний являются родственники; компании имели и других совместных работников; участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь; тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронная переписка между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин"; использование компаниями одних и тех же средств связи; согласованное поведение компаний на торгах.

Теги: #недвижимость #трц #respublika #суд #амку
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