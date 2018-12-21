НБУ рекомендовал ФГВФЛ провести повторный аукцион по реализации прав на ТРЦ Respublika в три этапа

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) условия и порядок реализации прав требований по кредитам, в залоге по которым находится торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika, предусматривающие проведение торгов в три этапа, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ в пятницу.

"Эти условия позволят избежать риска реализации актива по заниженной цене и максимизировать его стоимость", - отметил представитель пресс-службы.

Как сообщило издание "Фокус", НБУ планирует разбить процесс торгов на три этапа. На первых торгах цена может понизиться с 2,59 млрд грн до 1,03 млрд грн, на вторых - с 2,59 млн грн до 777 млн грн, на третьих - с 2,59 млн грн до 518 млн грн.

Как сообщалось, ФГВФЛ на 14 января повторно назначил голландский аукцион по продаже прав требования по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге по которым находится недостроенный столичный ТРЦ Respublika. Стартовая цена лота, как и в предыдущий раз, составит 2,59 млрд грн. Размер гарантийного взноса - 5%, шаг аукциона – 1% начальной цены лота.

Лот включает права требования по кредитам, в обеспечение по которым передан крупнейший недостроенный ТРЦ по ул.Большая Окружная, 1, 1а, 1в, в Киеве. Также в залоге банка - ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

В то же время, как сообщило издание "Фокус" со ссылкой на директора ООО "Финансовая компания "Мустанг Финанс" Ирину Земляную, в ходе торгов 13 декабря ее компания получила подтверждение от "ProZorro.Продажи" о покупке ТРЦ Respublika за 544 млн грн и намерена обратиться в суд в связи с решением Фонда гарантирования об отмене результатов аукциона.

"Новость об отмене тендера стала для нас неожиданностью. Мы, как того требовали условия проведения аукциона, оплатили 130 млн грн аванса и имели необходимую сумму средств на счетах для участия в аукционе. Более того, система "Prozzoro.Продажи" уже обозначила нас победителем, но в Фонде решили иначе. Это беспрецедентный случай, когда конкурс отменяется потому, что был определен неподходящий победитель. Юристы нашей компании уже обратились в суд, чтобы восстановить наше законное право на этот актив", – цитируется в сообщении И.Земляная.

Как сообщалось, в день запланированных торгов, 13 декабря, в системе Prozorro.Sale появился документ с решением исполнительной дирекции ФГВФЛ отменить торги и снять лот с продажи в связи с решением Национального банка от 12 декабря 2018 года о признании недействительными условий его продажи.

В то же время, как следует из данных на Prozorro.Sale, торги по лоту все-таки начались в четверг в 9:36 и, не смотря на поступившее 10:53 решение об отмене торгов, продлились ориентировочно до 16:00. После чего был определен победитель, предложивший цену в 543,9 млн грн. Но вскоре после этого появилось объявление об отмене торгов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НБУ, решение об отмене аукциона было принято в связи с риском реализации актива по заниженной цене.

До этого в последний раз права требования по этим кредитам выставлялись без возможности снижения цены продажи – со стартовой ценой 1,1 млрд грн – в мае 2018 года. Тогда аукцион не состоялся из-за отсутствия участников торгов.

Реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная – 135 тыс. кв. м), строительство которого было начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.