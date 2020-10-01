Экономика

14:31 01.10.2020

АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika

2 мин читать
АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал нарушением закона "О защите экономической конкуренции" согласованные действия трех компаний при участии в 2019 году в голландском аукционе по продаже кредитных требований, обеспечением по которым выступил торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika.

"Решением АМКУ от 1 октября 2020 действия ООО "Солтекс Капитал", ООО "Фингрупп Фактор" и ООО "Толкфин" признано нарушением закона "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов аукциона", - сообщил регулятор в четверг.

На всех трех нарушителей наложены штрафы в размере около 10% от дохода каждого из них.

В частности, АМКУ установил следующие доказательства сговора: учредителями и руководителями компаний являются родственники; компании имели и других совместных работников; участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь; тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронная переписка между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин"; использование компаниями одних и тех же средств связи; согласованное поведение компаний на торгах.

"Установленные комитетом факты беспрекословно указывают на наличие предварительных договоренностей этих компаний по проведению аукциона по продаже кредитных требований, обеспечением которых является ТРЦ "Республика". То есть, сговора", - подчеркнуло ведомство.

АМКУ напомнил, что активы банка "Надра" были проданы с 70%-ным дисконтом от начальной стоимости, на последнем шаге аукциона цена снизилась с 2,56 млрд грн до 777 млн грн.

Теги: #недвижимость #трц #respublika #сговор #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 30.09.2020
"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

16:03 30.09.2020
"Бастион-групп" планирует вложить EUR2 млн в модернизацию Центрального автовокзала в Киеве

"Бастион-групп" планирует вложить EUR2 млн в модернизацию Центрального автовокзала в Киеве

11:19 30.09.2020
Нацсовет реформ поддержал передачу функции контроля в стройотрасли третьим лицам – Парцхаладзе

Нацсовет реформ поддержал передачу функции контроля в стройотрасли третьим лицам – Парцхаладзе

17:13 28.09.2020
Среднее время пребывания в гостиницах Одессы в 2020г сократилось до 2-3 суток – эксперт

Среднее время пребывания в гостиницах Одессы в 2020г сократилось до 2-3 суток – эксперт

11:00 28.09.2020
"Позняки-Жил-Буд" выпустит облигации на 57,3 млн грн для финансирования строительства столичного ЖК Taryan Towers

"Позняки-Жил-Буд" выпустит облигации на 57,3 млн грн для финансирования строительства столичного ЖК Taryan Towers

16:23 25.09.2020
"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Оберег-2" корпорации "Укрбуд"

"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Оберег-2" корпорации "Укрбуд"

14:23 25.09.2020
"Эпицентр К" открывает первый магазин детских товаров E.PIC в составе ТРЦ

"Эпицентр К" открывает первый магазин детских товаров E.PIC в составе ТРЦ

13:14 25.09.2020
"Эпицентр К" намерен построить около 50 ТЦ небольшого формата в райцентрах

"Эпицентр К" намерен построить около 50 ТЦ небольшого формата в райцентрах

18:58 24.09.2020
Александр Герега: купили бы Amazon, если бы продавали

Александр Герега: купили бы Amazon, если бы продавали

18:03 24.09.2020
"Эпицентр" планирует развивать аптечную сеть, готов приобрести игрока с 100-200 аптеками

"Эпицентр" планирует развивать аптечную сеть, готов приобрести игрока с 100-200 аптеками

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в IV кв.-2020 запланировала 4 аукциона ОВГЗ в долларах, один в евро и еженедельно в гривнях сроком до 4 лет

ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

ЕБРР одобрил еще EUR567 млн займов по программе "Зеленые города-2" и может довести их до $950 млн

Сводный платежный баланс Украины в августе-2020 сведен с профицитом $353 млн

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

ПОСЛЕДНЕЕ

ВИЭ-генерация получила позитивный сигнал от государства о погашении долгов, но проблемным вопросом остается определение источников – глава УВЭА

Финкомпании переместили 7,5 тыс. сотрудников и вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

H&M увеличил выручку в Украине на 59% в нацвалюте в III финквартале

Власти КНР вовлечены в 40% сделок по покупке китайскими компаниями европейских активов с 2010 г. - WSJ

Украина в IV кв.-2020 запланировала 4 аукциона ОВГЗ в долларах, один в евро и еженедельно в гривнях сроком до 4 лет

ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

Rolls-Royce разместит акции на 2 млрд фунтов среди своих акционеров

Удаленный формат работы планируют оставить 40% компаний - опрос

На КЖРК повысили зарплату еще на 10% с 1 октября

"Киевтеплоэнерго" намерено объединить управление столичной энергетикой в единую систему SCADA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА