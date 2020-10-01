АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал нарушением закона "О защите экономической конкуренции" согласованные действия трех компаний при участии в 2019 году в голландском аукционе по продаже кредитных требований, обеспечением по которым выступил торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika.

"Решением АМКУ от 1 октября 2020 действия ООО "Солтекс Капитал", ООО "Фингрупп Фактор" и ООО "Толкфин" признано нарушением закона "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов аукциона", - сообщил регулятор в четверг.

На всех трех нарушителей наложены штрафы в размере около 10% от дохода каждого из них.

В частности, АМКУ установил следующие доказательства сговора: учредителями и руководителями компаний являются родственники; компании имели и других совместных работников; участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь; тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронная переписка между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин"; использование компаниями одних и тех же средств связи; согласованное поведение компаний на торгах.

"Установленные комитетом факты беспрекословно указывают на наличие предварительных договоренностей этих компаний по проведению аукциона по продаже кредитных требований, обеспечением которых является ТРЦ "Республика". То есть, сговора", - подчеркнуло ведомство.

АМКУ напомнил, что активы банка "Надра" были проданы с 70%-ным дисконтом от начальной стоимости, на последнем шаге аукциона цена снизилась с 2,56 млрд грн до 777 млн грн.