Постпреды стран ЕС могут в пятницу одобрить мандат на переговоры Совета ЕС и Европарламента по газовой директиве

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу рассмотрит вопрос о мандате румынскому председательству Совета ЕС на переговоры с Европарламентом по предложенным Еврокомиссией поправкам к европейской газовой директиве.

В повестке заседания, опубликованной на сайте ЕС, по разделу энергетики под пунктом 18 стоит вопрос "Пересмотр директивы по газу. Мандат на переговоры с Европейским парламентом".

Накануне дипломатический источник в институтах ЕС подтвердил "Интерфаксу" рассмотрение этого вопроса членами Coreper.

"Послы от имени своих стран должны согласовать мандат для действующего председательства Совета ЕС на проведение переговоров с Европейским парламентом", - сказал собеседник агентства.

"Я хочу обратить ваше внимание, что речь на данном этапе вовсе не об утверждении самих поправок. Еще предстоят переговоры", - подчеркнул источник.