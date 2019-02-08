Экономика

09:20 08.02.2019

Постпреды стран ЕС могут в пятницу одобрить мандат на переговоры Совета ЕС и Европарламента по газовой директиве

1 мин читать
Постпреды стран ЕС могут в пятницу одобрить мандат на переговоры Совета ЕС и Европарламента по газовой директиве

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу рассмотрит вопрос о мандате румынскому председательству Совета ЕС на переговоры с Европарламентом по предложенным Еврокомиссией поправкам к европейской газовой директиве.

В повестке заседания, опубликованной на сайте ЕС, по разделу энергетики под пунктом 18 стоит вопрос "Пересмотр директивы по газу. Мандат на переговоры с Европейским парламентом".

Накануне дипломатический источник в институтах ЕС подтвердил "Интерфаксу" рассмотрение этого вопроса членами Coreper.

"Послы от имени своих стран должны согласовать мандат для действующего председательства Совета ЕС на проведение переговоров с Европейским парламентом", - сказал собеседник агентства.

"Я хочу обратить ваше внимание, что речь на данном этапе вовсе не об утверждении самих поправок. Еще предстоят переговоры", - подчеркнул источник.

Теги: #газ #европарламент #coreper #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:34 08.02.2019
Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

18:08 07.02.2019
Парубий подписал закон о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Парубий подписал закон о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

16:47 07.02.2019
Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

16:44 07.02.2019
Глава МИД Литвы назвал замечательной новостью закрепление в Конституции Украины курса на членство страны в НАТО и ЕС

Глава МИД Литвы назвал замечательной новостью закрепление в Конституции Украины курса на членство страны в НАТО и ЕС

16:40 07.02.2019
ЕС и НАТО прокомментировали принятие поправок в Конституцию Украины: продолжайте осуществлять реформы

ЕС и НАТО прокомментировали принятие поправок в Конституцию Украины: продолжайте осуществлять реформы

15:33 07.02.2019
США поддерживают евроатлантические устремления Украины

США поддерживают евроатлантические устремления Украины

14:48 07.02.2019
Интеграция в НАТО не тождественна интеграции в ЕС, и не стоит смешивать эти понятия – Колесников

Интеграция в НАТО не тождественна интеграции в ЕС, и не стоит смешивать эти понятия – Колесников

14:10 07.02.2019
Американские дипломаты в ЕС призвали Европу к отказу от "Северного потока-2"

Американские дипломаты в ЕС призвали Европу к отказу от "Северного потока-2"

12:44 07.02.2019
Порошенко назвал историческим день внесения Радой изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Порошенко назвал историческим день внесения Радой изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

11:54 07.02.2019
Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ с 1 марта снижает норму обязательной продажи экспортной выручки до 30% с 50%

Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу с/х земли

Порошенко подписал закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов

Платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом $2,9 млрд

Порошенко подписал закон о прямых закупках Минобороны импортной военной продукции

ПОСЛЕДНЕЕ

Volvo увеличила продажи в 2018 году до рекорда за свою историю

На станциях киевского метро до конца года установят табло обратного отсчета до прибытия поезда

ГФС в январе-2019 приняла 2 решения о рассрочке НДС на импортное оборудование на EUR1,2 млн

Бизнес в IV кв.-2018 стал чаще жаловаться на рейдерство и налоговые проверки - отчет бизнес-омбудсмена

Total открыла 1-е крупное месторождение нефти на шельфе ЮАР

НБУ регламентировал валютные интервенции на условиях "своп"

Украинский бизнес представил ТОП-10 приоритетов-требований к будущей власти

Субсидия на оплату ЖКХ-услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности – постановление Кабмина

Банковская система Украины по итогам 2018г получила рекордную прибыль в 21,7 млрд грн

"Нафтогаз" закроет представительство в Венгрии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА