Британский производитель упаковки RPC принял предложение Apollo о покупке за 3,32 млрд фунтов

Британская RPC Group Inc., один из крупнейших в Европе производителей пластиковой упаковки, приняла предложение о покупке, поступившее от фонда прямых инвестиций Apollo Global Management LLC, который оценил ее в 3,32 млрд фунтов стерлингов ($4,29 млрд).

Как говорится в пресс-релизе RPC, в соответствии с условиями сделки, ее акционеры получат 782 пенса за акцию компании, а также ранее объявленные дивиденды в размере 8,1 пенса на акцию.

Предложение Apollo является окончательным и не будет повышено, отмечают в RPC.

В сообщении RPC говорится, что компания решила принять предложение Apollo, учтя риски для бизнеса, связанные с текущей политической и макроэкономической средой, а также тот факт, что цена ее акций в течение некоторого времени недооценивает показатели бизнеса и его перспективы.

Предложение Apollo предусматривает 16%-ную премию к стоимости акций RPC на закрытие рынка 7 сентября - последний день до подтверждения компанией информации о переговорах с инвесторами.

RPC прослеживает свою историю с 1973 года, ее листинг на Лондонской фондовой бирже состоялся в 1993 году. Фирма входит в расчет индекса FTSE 250. Она производит широкий ряд пищевой и непищевой пластиковой упаковки, включая бутылки для кетчупа Heinz и солнцезащитного крема Nivea.

Выручка компании увеличилась в фингоду, завершившемся 31 марта 2018 года, на 36%, до 3,75 млрд фунтов стерлингов ($4,83 млрд), а прибыль подскочила на 92%, до 253,4 млн фунтов. В компании работают примерно 24 тыс. сотрудников в 33 странах.

Акции RPC подскочили в цене на 4,8% в ходе торгов в среду.