Экономика

12:00 23.01.2019

Британский производитель упаковки RPC принял предложение Apollo о покупке за 3,32 млрд фунтов

2 мин читать
Британский производитель упаковки RPC принял предложение Apollo о покупке за 3,32 млрд фунтов

Британская RPC Group Inc., один из крупнейших в Европе производителей пластиковой упаковки, приняла предложение о покупке, поступившее от фонда прямых инвестиций Apollo Global Management LLC, который оценил ее в 3,32 млрд фунтов стерлингов ($4,29 млрд).

Как говорится в пресс-релизе RPC, в соответствии с условиями сделки, ее акционеры получат 782 пенса за акцию компании, а также ранее объявленные дивиденды в размере 8,1 пенса на акцию.

Предложение Apollo является окончательным и не будет повышено, отмечают в RPC.

В сообщении RPC говорится, что компания решила принять предложение Apollo, учтя риски для бизнеса, связанные с текущей политической и макроэкономической средой, а также тот факт, что цена ее акций в течение некоторого времени недооценивает показатели бизнеса и его перспективы.

Предложение Apollo предусматривает 16%-ную премию к стоимости акций RPC на закрытие рынка 7 сентября - последний день до подтверждения компанией информации о переговорах с инвесторами.

RPC прослеживает свою историю с 1973 года, ее листинг на Лондонской фондовой бирже состоялся в 1993 году. Фирма входит в расчет индекса FTSE 250. Она производит широкий ряд пищевой и непищевой пластиковой упаковки, включая бутылки для кетчупа Heinz и солнцезащитного крема Nivea.

Выручка компании увеличилась в фингоду, завершившемся 31 марта 2018 года, на 36%, до 3,75 млрд фунтов стерлингов ($4,83 млрд), а прибыль подскочила на 92%, до 253,4 млн фунтов. В компании работают примерно 24 тыс. сотрудников в 33 странах.

Акции RPC подскочили в цене на 4,8% в ходе торгов в среду.

Теги: #упаковка #apollo
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Mondelez полностью перейдет на экологичную упаковку к 2025г

AB InBev запустила 100+Sustainability Accelerator для решений глобальных экопроблем

Налог на производителей упаковки является тупиковым вариантом – мнение

Украинские производители и импортеры упаковки и товаров в ней просят Кабмин не допустить введение сбора на переработку тары

ПОСЛЕДНЕЕ

Германская Homanit намерена построить в Литве завод ДВП-плит за 115 млн евро

ЕИБ может выделить Чехии, Польше и Словакии EUR17 млн на расширение сети станций зарядки электрокаров

Dyson перенесет штаб-квартиру из Великобритании в Сингапур

Украина и Сингапур согласовали ряд ветсертификатов на экспорт

"Санвин 28" получил в аренду 18 га под строительство СЭС мощностью 9 МВт подрядчиком Kness

Порошенко 23 января проведет в Давосе заседание Нацинвестсовета с участием главы МВФ - Минфин

Brand Finance: Amazon осталась самым дорогим брендом мира в 2019г.

Группа "ТАС" намерена купить аптечный бизнес торговой сети "Космо"

Украина усиливает сотрудничество с Израилем в сфере безопасности и обороны

Власти Китая предварительно одобрили регистрацию 5 торговых марок компанией Иванки Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА