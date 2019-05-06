Экономика

12:08 06.05.2019

"Нова Пошта" откажется от пенопласта в пользу бумаги вторичной переработки

2 мин читать
"Нова Пошта" откажется от пенопласта в пользу бумаги вторичной переработки

 "Нова Пошта" поэтапно переводит свои отделения на работу с бумагой вторичной переработки вместо пенопласта для заполнения пустот в упаковке.

По мнению компании это приведет к тому, что посылки будут паковаться и отправляться примерно на 12% быстрее, при этом бумага лучше сохраняет содержимое посылки от повреждений, чем пенопласт.

"Мы проанализировали лучшие мировые практики и выбрали бумагу украинского производства. Это дешевая, надежная, простая в уборке и утилизации альтернатива привычным наполнителям. Как и другие упаковочные материалы, которые использует "Нова Пошта", бумага будет идти на повторную переработку", - цитируется в сообщении директор "Новой Пошты" Александр Бульба.

В компании подчеркивают, что бумага, которой наполняется коробка, обеспечивает максимальный уровень защиты от повреждений, а сами коробки, сделанные из прочного картона, в 10 раз лучше других видов упаковки защищают содержимое посылок.

К тому же, по данным компании, рулон бумаги занимает намного меньше места, чем блоки пенопласта, и от него нет дополнительного мусора.

В целом у "Новой Пошты" доступны более 20 вариантов упаковки и наполнителей для разных видов посылок.

Как сообщалось, в январе-марте 2019 года "Нова Пошта" доставила 47 млн посылок и грузов – на 23% больше, чем за тот же период 2018г. 

"Нова Пошта" с начала 2019 года открыла 164 новых отделения в 89 населенных пунктах. С 1 марта 2019 года все отделения в областных и районных центрах переведены на семидневный график работы.

Группа компаний "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. При этом в 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #бумага #упаковка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 22.04.2019
"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

19:05 22.04.2019
"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

18:10 12.04.2019
"Нова Пошта" открыла 164 новых отделения по всей Украине с начала года

"Нова Пошта" открыла 164 новых отделения по всей Украине с начала года

16:00 03.04.2019
"Нова Пошта" считает новую редакцию законопроекта о почтовых услугах сбалансированной

"Нова Пошта" считает новую редакцию законопроекта о почтовых услугах сбалансированной

17:02 25.02.2019
"Нова Пошта" переходит на семидневный график работы в областных и районных центрах с марта

"Нова Пошта" переходит на семидневный график работы в областных и районных центрах с марта

19:35 24.01.2019
Ведущие производители потребтоваров создадут платформу Loop для перехода к безотходной упаковке

Ведущие производители потребтоваров создадут платформу Loop для перехода к безотходной упаковке

12:00 23.01.2019
Британский производитель упаковки RPC принял предложение Apollo о покупке за 3,32 млрд фунтов

Британский производитель упаковки RPC принял предложение Apollo о покупке за 3,32 млрд фунтов

16:46 29.12.2018
Российское эмбарго может отразиться на экспорте трансформаторов, бумаги и обоев из Украины

Российское эмбарго может отразиться на экспорте трансформаторов, бумаги и обоев из Украины

11:45 26.12.2018
Группа "Нова Пошта" подписала пятилетний контракт с IKEA

Группа "Нова Пошта" подписала пятилетний контракт с IKEA

18:08 03.12.2018
Количество зарубежных отправлений "Новой Поштой" после "черной пятницы" возросло вдвое, локальных – на четверть

Количество зарубежных отправлений "Новой Поштой" после "черной пятницы" возросло вдвое, локальных – на четверть

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

Правительство завершает работу над законопроектом, касающимся углубления интеграции украинского энергорынка с европейским

Рост ВВП Украины в I кв.-2019 замедлился до 2,4%, госдолг упал ниже 60% ВВП – оценка Нацбанка

"Укроборонпром": госконцерн не является распорядителем бюджетных средств

ПОСЛЕДНЕЕ

Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

Правительство завершает работу над законопроектом, касающимся углубления интеграции украинского энергорынка с европейским

Boeing знал о проблемах с датчиками предупреждения на 737 MAX за год до авиакатастрофы в Индонезии

Иран задействует все возможности для продажи своей нефти, в том числе на "сером" рынке

Рост ВВП Украины в I кв.-2019 замедлился до 2,4%, госдолг упал ниже 60% ВВП – оценка Нацбанка

Полторак прогнозирует увеличение финансирования и заказов для Одесского авиазавода

"Укроборонпром": госконцерн не является распорядителем бюджетных средств

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $71,21 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА