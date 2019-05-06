"Нова Пошта" откажется от пенопласта в пользу бумаги вторичной переработки

"Нова Пошта" поэтапно переводит свои отделения на работу с бумагой вторичной переработки вместо пенопласта для заполнения пустот в упаковке.

По мнению компании это приведет к тому, что посылки будут паковаться и отправляться примерно на 12% быстрее, при этом бумага лучше сохраняет содержимое посылки от повреждений, чем пенопласт.

"Мы проанализировали лучшие мировые практики и выбрали бумагу украинского производства. Это дешевая, надежная, простая в уборке и утилизации альтернатива привычным наполнителям. Как и другие упаковочные материалы, которые использует "Нова Пошта", бумага будет идти на повторную переработку", - цитируется в сообщении директор "Новой Пошты" Александр Бульба.

В компании подчеркивают, что бумага, которой наполняется коробка, обеспечивает максимальный уровень защиты от повреждений, а сами коробки, сделанные из прочного картона, в 10 раз лучше других видов упаковки защищают содержимое посылок.

К тому же, по данным компании, рулон бумаги занимает намного меньше места, чем блоки пенопласта, и от него нет дополнительного мусора.

В целом у "Новой Пошты" доступны более 20 вариантов упаковки и наполнителей для разных видов посылок.

Как сообщалось, в январе-марте 2019 года "Нова Пошта" доставила 47 млн посылок и грузов – на 23% больше, чем за тот же период 2018г.

"Нова Пошта" с начала 2019 года открыла 164 новых отделения в 89 населенных пунктах. С 1 марта 2019 года все отделения в областных и районных центрах переведены на семидневный график работы.

Группа компаний "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. При этом в 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.