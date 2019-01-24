Ведущие производители потребтоваров создадут платформу Loop для перехода к безотходной упаковке

Крупнейшие мировые производители потребительских товаров, включая Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever и другие компании, в четверг представили торговую интернет-платформу Loop, которая позволит снизить зависимость от одноразовой упаковки.

Объявление сделано вместе с американской компанией TerraCycle, специализирующейся на переработке отходов, в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Loop позволит покупателям приобретать в интернете широкий спектр товаров в специально разработанной упаковке, пригодной для дальнейшего сбора, очистки, наполнения и повторного использования, говорится в сообщении компаний-участниц. Упаковка изготавливается из различных сплавов металлов, стекла или специально разработанных видов пластика, заявил главный исполнительный директор TerraCycle Том Заки. По его словам, компания опиралась на старую модель доставки молока потребителям в западных странах: молочник привозил продукцию на дом рано утро и оставлял на крыльце, забирая пустые бутылки для следующей партии.

Платформа Loop начнет работу в Париже (совместно с Carrefour) и Нью-Йорке в первой половине 2019 года, а до конца 2020 года появится и в других странах. В дальнейшем система Loop будет доступна и через сайты ритейлеров-партнеров. Сейчас в программе участвуют около 25 компаний, однако это число будет увеличиваться, говорит Т.Заки.

Продуманная схема покупок товаров с безотходной упаковкой существенно повысит стандарты ответственного потребления по всему миру, отмечают компании. Название "Loop" (англ. "замкнутый цикл") подчеркивает, что эта система станет практическим воплощением теории "циркулярной" или безотходной экономики.

Схема работы сервиса включает шесть ключевых этапов. На первом потребитель приобретает товары в новой упаковке на сайте Loop или партнеров, оставляя гарантийный залог, которые он получит назад, вернув упаковку. На втором покупки доставляются на дом в специально разработанной сумке Loop, которая снимает потребность в одноразовых материалах для перевозки, включая картонные коробки. Третий этап - использование товара. На четвертом потребитель возвращает упаковку продавцу без чистки и сортировки, просто сложив ее в сумку Loop и отдав курьеру.

На пятом этапе упаковка проходит специальную очистку, чтобы обеспечить безопасное повторное использование продукции. На последнем этапе упаковка заполняется повторно и возвращается потребителю.

Кроме того, сервис может забирать у потребителей остатки товаров, которые подлежат переработке. Уже сейчас TerraCycle в 21 стране мира ведет переработку упаковки и мусора - от грязных подгузников до сигаретных окурков.

Согласно расчетам TerraCycle, новая система будет эффективнее с точки зрения экологии, даже если учесть не только затраты на производство и использование упаковки (они обычно окупаются уже после третьего цикла), но и всю логистику.

Как сообщила Procter & Gamble, новая упаковка будет доступна сразу для нескольких брендов компании, включая шампуни Pantene, средства для стирки Tide, продукцию для бритья Gillette. PepsiCo готова предложить клиентам Loop как газированные напитки, так и соки "Тропикана". Nestle разработала для мороженого Haagen-Dazs упаковку из алюминия с двойными стенками, которая сохраняет холод намного лучше нынешней картонной упаковки.

По данным природоохранных организаций, ежегодно в мире производится более 280 млн тонн новой исходной пластмассы, при этом перерабатывается не более 9%. В следующие десять лет в силу объем потребления пластика увеличится еще на 40% из-за роста населения и более активного потребления.

В океаны ежегодно попадает от 10 млн до 20 млн тонн пластика, и этот мусор наносит ущерб экосистемам свыше $13 млрд в год.